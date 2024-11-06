Первые результаты выборов в США: кто лидирует

На выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает больше голосов выборщиков, нежели кандидат от Демократической партии Камала Гаррис. По состоянию на утро республиканец имеет хорошие шансы на победу, но подсчет голосов продолжается, и ситуация может в любой момент измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Камала Гаррис и Дональд Трамп

Для победы на президентских выборах кандидатам нужно поддерживать 270 выборщиков. В каждом штате есть определенное количество выборщиков, которое зависит от численности его населения. Больше всего выборщиков в Калифорнии (54), Техасе (40) и Флориде (30). Победа в Калифорнии досталась Гаррис, а вот в других двух — Трампу.

По предварительному подсчету голосов, кандидат от республиканцев Дональд Трамп получает 241 голос выборщиков, тогда как представительница демократов Камала Гаррис — 179 выборщиков.

Что же касается так называемых "шатких" штатов, от которых фактически зависит судьба нынешних выборов, то в шести из семи из них преимущество пока получает Трамп. Харрис может еще рассчитывать на поддержку Невады, но оттуда пока не начали поступать данные о результатах голосования.

Отметим, Национальный экзит-пол Edison Research, результаты которого были опубликованы еще до начала подсчета голосов, свидетельствовал о том, что 48% американских избирателей поддерживали на выборах представительницу Демократической партии Камалу Гаррис, тогда как представителя от республиканцев Дональда Трампа – 44%.

Читайте также на портале "Комментарии" — выборы президента США называют судьбоносными для будущего Украины. От следующего американского президента будут зависеть перспективы вступления Украины в НАТО, продление поставок западного оружия и условия мирных переговоров Киева с Москвой в будущем. Наблюдатели сходятся во мнении, что победу Камалы Гаррис встретят в Киеве с большим энтузиазмом, чем второй термин Дональда Трампа, чьи высказывания часто были пророссийскими. Но так ли все просто? И вообще изменится ли что-нибудь для Украины после выборов президента США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



