Первые выводы от кадровых расстановок Трампа: чего от них ждать Украине

Победитель выборов президента США Дональд Трамп фактически определился с кандидатами на ключевые должности госсекретаря, генпрокурора, советника по нацбезопасности, министра обороны, главу Нацразведки США. Практически всех их объединяет то, что они выступают за скорейшие переговоры с РФ и существенное сокращение помощи Украине, а будущая глава Нацразведки США Тулси Габбард и вообще находится в базе Миротворец, где значится, как вероятный агент российских спецслужб. Какие напрашиваются выводы от кадровых предпочтений Трампа? Чего от них ждать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

У Трампа нет времени на раскачку

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда так прокомментировал ситуацию:

"Когда мы говорим о кадровых назначениях в команде Дональда Трампа, мы должны исходить из нескольких аспектов. Во-первых, нужно понимать, что он пришел на второй президентский срок. На третий претендовать уже не может. Поэтому, очевидно, у него нет времени на раскачку. Плюс он пришел на фоне определённой экономической ситуации. Надо это учитывать. То есть, от него, прежде всего, потребуются изменения во внутренней политике, а не во внешней. Во-вторых, очевидно, что кадровые назначения производятся на основаниях личной преданности. Но это с одной стороны. С другой стороны, это будет и перспектива того, что не все возможные назначенцы, то есть те, которые будут зависеть от позиции Сената, пройдут это чистилище " .

Эксперт отмечает, что в Республиканской партии уже звучат разные голоса. Поэтому в контексте предстоящей политической борьбы с демократами республиканцам будет полезно продемонстрировать свою позицию.

"Ну и, в-третьих, нам следует понимать, что на политической карте американского истеблишмента нет глобуса Украины. Поэтому нам нужно работать над восстановлением двухпартийной поддержки с учетом нынешних республиканских реалий и делать ставку не на гипотетическую встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а смотреть, как смогут наши политики сработать в парламентском диалоге, экспертном диалоге, ветеранском диалоге и т.д. То есть, мы должны создавать основания для того, чтобы Украина появлялась в повестке дня американской политики. Это непросто. Это конкурентно. Это серьезный вызов, но с этим нужно работать", – подытожил Евгений Магда.

Трамп рассматривает свою администрацию как исполнителей, готовых выполнить любой приказ

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, если говорить о всех назначениях Трампа, то, на самом деле, их объединяет не отношение к Украине, а, в первую очередь, личная лояльность к Трампу.

"То есть, после первой администрации Трампа, сформировавшейся преимущественно республиканцами, которая не отличалась какой-то особой лояльностью к Трампу, сейчас Трамп работает совсем по-другому. Он не опирается на партийные кадры. Он, в первую очередь, делает ставку на людей, проверенных в контексте лояльности. То есть, все они в нужный момент демонстрировали лояльность Трампу. Поэтому, например, когда он не поддерживал голосование за пакет помощи для Украины, они тоже за него не голосовали из тех, кто был на тот момент в Конгрессе. И, очевидно, что люди, избранные Трампом, будут действовать так, как пожелает 47-й президент США. То есть Трамп рассматривает свою администрацию как исполнителей, которым он будет поручать работать по тем или иным направлениям, слушать их советы и при этом не будет ждать, что они будут советовать ему по какой-либо возможности", – отметил эксперт.

Проще говоря, объясняет Петр Олещук, Трамп рассчитывает построить персоналистскую администрацию, в которой все будет упираться в его личную позицию. Соответственно, позиция кадров Трампа будет зависеть от его личной позиции. А, что касается нее, то он похоже еще окончательно не определился. И похоже на то, что он каким-то образом в ближайшее время планирует сформировать условия для переговоров Украины и РФ, но как именно он видит результаты этих переговоров до конца непонятно.

"Что касается тех людей, которых Трамп номинировал на те или иные должности, то с наиболее выразительными антиукраинскими позициями такие люди как Тулси Габбард и Кеннеди-младший. Если их кандидатуры будут проголосованы, то они займут должности, удаленные от внешней политики. За внешнюю политику будут отвечать такие люди, как Уолтц и Рубио. Оба всегда отличались максимально гибкой позицией. В один момент они поддерживали Украину. Тот же Уолтц в начале полномасштабного вторжения ездил в Киев. Впоследствии они выражали скепсис о выделении помощи для Украины. То есть, они неоднократно демонстрировали, что могут быстро менять позицию. Наверное, за это их Трамп на важные должности и назначает. Он рассчитывает, что они не будут ему оппонировать, а будут двигаться в контексте внешней политики Трампа. Однако сам Трамп продолжает формировать свою позицию, которая будет зависеть от многих факторов. Самое главное – это то, какую реакцию встретит его предложение по прекращению огня со стороны Украины и России, и тому подобное", – констатировал Петр Олещук.

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