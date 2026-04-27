Первый серьезный сигнал: почему США проигрывают из-за прекращения помощи Украине

Глобальные военные расходы в 2025 году продолжили стремительный рост и достигли рекордных 2,89 триллиона долларов. Это на 2,9% больше, чем годом ранее, и уже одиннадцатый год подряд мир увеличивает вложения в оборону. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

Поставки оружия Украине.

Доля военных расходов в мировом ВВП достигла 2,5% — самого высокого уровня с 2009 года. Аналитики предупреждают: на фоне затяжных конфликтов и геополитической напряженности тенденция сохранится и в ближайшие годы.

Ключевую роль в глобальной структуре расходов продолжают играть США, Китай и Россия. На эти три страны приходится более половины всех мировых военных затрат – около 1,48 триллиона долларов.

При этом Соединенные Штаты стали единственным крупным игроком, где расходы сократились – на 7,5%, до 954 миллиардов долларов. Главной причиной стало решение администрации Дональд Трамп приостановить новую финансовую помощь Украине. За предыдущие три года Вашингтон направил Киеву около 127 миллиардов долларов.

Впрочем, эксперты считают это снижение временным. Уже одобренный Конгрессом бюджет на 2026 год превышает 1 триллион долларов, а в 2027 году расходы могут достичь 1,5 триллиона.

Основным драйвером роста стала Европа: здесь военные расходы выросли на 14%, до 864 миллиардов долларов. Страны-члены НАТО в регионе демонстрируют самый резкий скачок финансирования обороны со времен холодной войны, реагируя на усиливающиеся угрозы безопасности.

Таким образом, несмотря на краткосрочное замедление в США, общий тренд остается неизменным – мир ускоренно наращивает военный потенциал.

