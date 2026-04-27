Перший серйозний сигнал: чому США програють через припинення допомоги Україні
Перший серйозний сигнал: чому США програють через припинення допомоги Україні

Пауза допомоги Україні вдарила по військовому бюджету Вашингтона, але Європа та глобальні ризики розганяють витрати до максимуму за десятиліття

27 квітня 2026, 07:46
Кравцев Сергей

Глобальні військові витрати у 2025 році продовжили стрімке зростання і досягли рекордних 2,89 трильйона доларів. Це на 2,9% більше, ніж рік тому, і вже одинадцятий рік поспіль світ збільшує вкладення в оборону. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу.

Постачання зброї Україні. Фото: з відкритих джерел

Частка військових витрат у світовому ВВП досягла 2,5% найвищого рівня з 2009 року. Аналітики попереджають: на тлі затяжних конфліктів та геополітичної напруженості тенденція збережеться й у найближчі роки.

Ключову роль у глобальній структурі витрат продовжують відігравати США, Китай та Росія. На ці три країни припадає понад половина всіх світових військових витрат – близько 1,48 трильйона доларів.

При цьому Сполучені Штати стали єдиним великим гравцем, де витрати скоротилися – на 7,5% до 954 мільярдів доларів. Головною причиною стало рішення адміністрації Дональд Трамп призупинити нову фінансову допомогу Україні. За попередні три роки Вашингтон спрямував Києву близько 127 мільярдів доларів.

Втім, експерти вважають це зниження тимчасовим. Вже схвалений Конгресом бюджет на 2026 рік перевищує 1 трильйон доларів, а 2027 року витрати можуть досягти 1,5 трильйона.

Основним драйвером зростання стала Європа: тут військові витрати зросли на 14% до 864 мільярдів доларів. Країни-члени НАТО в регіоні демонструють різкий стрибок фінансування оборони з часів холодної війни, реагуючи на загрози безпеки, що посилюються.

Таким чином, незважаючи на короткострокове уповільнення США, загальний тренд залишається незмінним – світ прискорено нарощує військовий потенціал.

Читайте також на порталі "Коментарі" — це божевілля: Трамп розкрив деталі про свої розмови з Путіним та Зеленським.




Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/global-military-spending-rises-29-despite-us-decline-over-ukraine-freeze-2026-04-26/
