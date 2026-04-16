Главная Новости Мир США Первый шаг к примирению: Трампу придется принять иранцев в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый шаг к примирению: Трампу придется принять иранцев в США

Несмотря на попытки бойкота сборная Ирана выступит на Чемпионате мира по футболу

16 апреля 2026, 15:06
Недилько Ксения

Международная федерация футбола (ФИФА) вмешалась в дискуссию по поводу поездки национальной команды Ирана на мировое первенство в Северную Америку. Президент организации Джанни Инфантино подтвердил, что иранские футболисты появятся на полях США.

Дональд Трамп. Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Они представляют свой народ. Они квалифицировались. Футболисты хотят играть", — заявил руководитель ФИФА, отметив спортивное право команды выступить на турнире. Он также выразил надежду на снижение градуса напряжения между государствами: "Мы, конечно, надеемся, что к тому времени ситуация успокоится".

Напомним, что Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Мексики и Канады. Иранская сборная по результатам жеребьевки должна провести поединки группового этапа против сборных Новой Зеландии, Бельгии и Египта в американских городах Сиэтле и Лос-Анджелесе.

Однако вокруг приезда азиатской команды долгое время велись жесткие споры. В конце февраля власти в Тегеране пытались бойкотировать соревнования из-за того, что игры будут принимать Соединенные Штаты, однако в ФИФА отвергли эти требования. Впоследствии иранская сторона перевела окончательное решение об участии в собственный Совет национальной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Москве выразили надежду на скорое восстановление прав российских футболистов на международной арене, поздравив недавние заявления президента FIFA Джанни Инфантино. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков в интервью пропагандистским СМИ заявил, что Москва приветствует какие-либо разговоры о возвращении России в мировой футбол.



