Пилот в США грозится врезаться на самолете в супермаркет (ВИДЕО)

Пилот небольшого приватного самолета летает в небе над Тупело, штат Миссисипи, и грозит врезаться в супермаркет Walmart, сообщает The Washington Post.

Пилот в США грозится врезаться на самолете в супермаркет. Фото из открытых источников

Департамент полиции Тупело сообщил в Facebook, что получил сообщение об удивительном самолете над городом, это произошло около 5 утра по местному времени. Пилот позвонил по телефону на линию экстренной помощи и угрожал намеренно врезаться в супермаркет Walmart, по адресу West Main.

Полиция сообщила, что разговаривала с пилотом. Офицеры работают над тем, чтобы эвакуировать Walmart и соседнюю заправку и рассеять людей настолько, насколько это возможно.

Полиция сделала сообщение в Facebook:

Просим граждан избегать этого участка, – сообщения от полиции города Тупело.

В полиции сообщили, что это самолет под названием Beechcraft King Air 90, который может быть двухмоторным и обычно вмещает от семи до 12 пассажиров. А в сеть сразу начали попадать десятки видео от местных жителей, где видно, как самолет низко пролетает над городом.

Через несколько часов самолет улетел к северу от Тупело в другой округ. Об изменении курса самолета сообщили в местной службе в 9:30 по местному времени. За перемещением самолета следят в FlightAware.



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