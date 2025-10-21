Министр обороны США Пит Хегсет за время своего пребывания на высоком посту уже неоднократно попадал в разные скандальные и курьезные ситуации. В этот раз внимание привлек его странный дресс-код, а именно галстук с белыми, синими и красными полосками, очень напоминавшими по цвету российский триколор.

Пит Хегсет снова попал в скандал: в Пентагоне ответили

Весь конфуз в том, что такой галстук Хегсет надел именно во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Социальные сети и СМИ просто разразились критикой по поводу дресс-кода Хегсета.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту министра обороны Пита Хегсета. Венс предположил, что галстук символизирует американские цвета, но многие остались неуверенными, ссылаясь на описания товаров, где он описывался как "простой галстук с российским флагом".

Когда журналисты HuffPost спросили у помощников шефа Пентагона, знали ли они, что россияне хвалили Пита Хегсета за то, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским он надел галстук, напоминающий российский триколор, ответил представитель Пентагона Шон Парнелл:

"Его купила ему твоя мама — и это патриотический американский галстук, придурок", — заявил Парнелл.

Напомним, что спор начался, когда фотографии со встречи Трампа и Зеленского в Белом доме показали Хегсета в галстуке белого, синего и красного цвета — цвета, по некоторым словам, напоминавшие российский трехцветный флаг.

Фотографии стали вирусными, а специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев поделился фотографией Хегсета в социальных сетях вместе с эмодзи с российским флагом, подлив масла в огонь.

Вэнс ответил на постоянный троллинг в социальных сетях, раскритиковав критиков, которые слишком много вчитывались в дизайн галстука. "Или, возможно, он был одет в цвет Америки", – сказал он на X, перепечатав комментарий американского ютубера и бывшего офицера армии США Джейка Броэ, который был одним из первых, кто поделился вирусным изображением и заявил, что "эти люди любят Путина и Россию".

Также портал "Комментарии" писал , что Хегсет попал в конфуз со скейтбордом.