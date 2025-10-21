Міністр оборони США Піт Хегсет за часи свого перебування на високій посаді вже неодноразово потрапляв у різні скандальні та курйозні ситуації. Цього разу увагу привернув його дивний дрес-код, а саме краватка з білими, синіми та червоними смужками, які дуже нагадували за кольорами російський триколор.

Піт Хегсет знову потрапив у скандал: у Пентагоні дали відповідь

Весь конфуз у тому, що таку краватку Хегсет надягнув саме під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Соціальні мережі та ЗМІ просто вибухнули критикою щодо дрес-коду Хегсета.

Віце-президент США Джей Ді Венс виступив на захист міністра оборони Піта Хегсета. Венс припустив, що краватка символізує американські кольори, але багато хто залишився невпевненим, посилаючись на описи товарів, де вона описувалася як "проста краватка з російським прапором".

Коли журналісти HuffPost запитали у помічників шефа Пентагону, чи знали вони, що росіяни хвалили Піта Хегсета за те, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він одягнув краватку, що нагадує російський триколор, відповів представник Пентагону Шон Парнелл:

"Його купила йому твоя мама — і це патріотична американська краватка, придурок", — заявив Парнелл.

Нагадаємо, що суперечка почалася, коли фотографії зі зустрічі Трампа та Зеленського в Білому домі показали Хегсет у краватці білого, синього та червоного кольорів — кольори, які, за деякими словами, нагадували російський триколірний прапор.

Фотографії стали вірусними, а спеціальний посланник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв поділився фотографією Хегсета в соціальних мережах разом із емодзі з російським прапором, підливши масла у вогонь.

Венс відповів на постійний тролінг у соціальних мережах, розкритикувавши критиків, які занадто багато вчитували в дизайн краватки. "Або, можливо, він був одягнений у кольори Америки", – сказав він на X, передрукувавши коментар американського ютубера та колишнього офіцера армії США Джейка Брое, який був одним із перших, хто поділився вірусним зображенням і заявив, що "ці люди люблять Путіна та Росію".

Також портал "Коментарі" писав, що Хегсет потрапив у конфуз із скейтбордом.