План Москви впав: що заявив Трамп про «атаку» України на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що, як стверджує Росія, українська сторона завдала удару по резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву Трамп зробив на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я не вірю, що такий удар мав місце. Щось сталося неподалік, але воно не мало до цього жодного відношення", – зазначив голова Білого дому.

Нагадаємо, у понеділок, 29 грудня, Путін під час телефонної розмови поскаржився Трампу, що українські дрони нібито атакували його резиденцію "Вечеря" у селі Довгі Бороди в Новгородській області.

Пізніше під час спілкування із журналістами Трамп визнав, що атаки могло й не бути.

"Ви кажете, що атаки не було — це можливо, але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була", — заявив Дональд Трамп.

російський диктатор Володимир Путін та його пропагандисти настільки розслабилися, що фейк про нібито атаку його резиденції було організовано дуже примітивно. Про це у Telegram заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

високопоставлений російський воєначальник передав американському військовому аташе те, що, за його словами, є частиною українського безпілотника, що містить дані, які доводять, що цього тижня українські військові нібито завдали удару по резиденції президента Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Reuters.




