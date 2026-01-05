logo_ukra

BTC/USD

92362

ETH/USD

3150.13

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США План Москви впав: що заявив Трамп про «атаку» України на резиденцію Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

План Москви впав: що заявив Трамп про «атаку» України на резиденцію Путіна

Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна

5 січня 2026, 06:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що, як стверджує Росія, українська сторона завдала удару по резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву Трамп зробив на борту літака Air Force One.

План Москви впав: що заявив Трамп про «атаку» України на резиденцію Путіна

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я не вірю, що такий удар мав місце. Щось сталося неподалік, але воно не мало до цього жодного відношення", – зазначив голова Білого дому.

Нагадаємо, у понеділок, 29 грудня, Путін під час телефонної розмови поскаржився Трампу, що українські дрони нібито атакували його резиденцію "Вечеря" у селі Довгі Бороди в Новгородській області.

Пізніше під час спілкування із журналістами Трамп визнав, що атаки могло й не бути.

"Ви кажете, що атаки не було — це можливо, але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була", — заявив Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін та його пропагандисти настільки розслабилися, що фейк про нібито атаку його резиденції було організовано дуже примітивно. Про це у Telegram заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.                                            

Також видання "Коментарі" повідомляло – високопоставлений російський воєначальник передав американському військовому аташе те, що, за його словами, є частиною українського безпілотника, що містить дані, які доводять, що цього тижня українські військові нібито завдали удару по резиденції президента Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини