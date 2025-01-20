План Трампа по окончанию войны в Украине: стали известны три ключевых момента

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Кравцев Сергей
Новоизбранный президент США Дональд Трамп полон решимости закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу CBS сделал Майкл Волц, который займет должность советника по безопасности.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Волц отметил, что не хотел бы раскрывать планы Трампа, но назвал три ключевых момента завершения войны в Украине.
Волц подчеркнул, президент Трамп дал понять, что эта война должна закончиться.
Он также заверил, что с официальным Киевом есть пони мание в этом вопросе и якобы президент Украины Владимир Зеленский готов сотрудничать с Трампом в вопросе окончания войны.
Советник повторил тезис, который ранее озвучили в команде новоизбранного президента США о том, что война в Украине является "мясорубкой" и может спровоцировать третью мировую.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекрати войну в Украине и поручил сразу после инаугурации организовать звонок российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предметно договориться о встрече с ним. Об этом Дональд Трамп заявил во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации, сообщает CNN.
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