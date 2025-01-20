План Трампа по окончанию войны в Украине: стали известны три ключевых момента

Новоизбранный президент США Дональд Трамп полон решимости закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу CBS сделал Майкл Волц, который займет должность советника по безопасности.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Волц отметил, что не хотел бы раскрывать планы Трампа, но назвал три ключевых момента завершения войны в Украине.

"Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы посадим их за стол? И в-третьих, какие будут рамки соглашения?", — сказал политик.

Волц подчеркнул, президент Трамп дал понять, что эта война должна закончиться.

Он также заверил, что с официальным Киевом есть пони мание в этом вопросе и якобы президент Украины Владимир Зеленский готов сотрудничать с Трампом в вопросе окончания войны.

Советник повторил тезис, который ранее озвучили в команде новоизбранного президента США о том, что война в Украине является "мясорубкой" и может спровоцировать третью мировую.

"Эта война должна прекратиться, и президент Трамп очень ясно дал понять это и полон решимости это сделать", — констатировал Волц.

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