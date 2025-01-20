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План Трампа по окончанию войны в Украине: стали известны три ключевых момента

Советник Трампа Волц назвал три главных аспекта окончания войны в Украине

сегодня, 10:15
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Кравцев Сергей

Новоизбранный президент США Дональд Трамп полон решимости закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу CBS сделал Майкл Волц, который займет должность советника по безопасности.

План Трампа по окончанию войны в Украине: стали известны три ключевых момента

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Волц отметил, что не хотел бы раскрывать планы Трампа, но назвал три ключевых момента завершения войны в Украине. 

"Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы посадим их за стол? И в-третьих, какие будут рамки соглашения?", — сказал политик.

Волц подчеркнул, президент Трамп дал понять, что эта война должна закончиться.

Он также заверил, что с официальным Киевом есть пони мание в этом вопросе и якобы президент Украины Владимир Зеленский готов сотрудничать с Трампом в вопросе окончания войны. 

Советник повторил тезис, который ранее озвучили в команде новоизбранного президента США о том, что война в Украине является "мясорубкой" и может спровоцировать третью мировую. 

"Эта война должна прекратиться, и президент Трамп очень ясно дал понять это и полон решимости это сделать", — констатировал Волц.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекрати войну в Украине и поручил сразу после инаугурации организовать звонок российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предметно договориться о встрече с ним. Об этом Дональд Трамп заявил во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации, сообщает CNN.

Также издание "Комментарии" сообщало – передел установившегося миропорядка: действительно ли Трамп намекает на договорняк с Путиным.




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Источник: https://www.cbsnews.com/news/mike-waltz-trump-national-security-adviser-face-the-nation-transcript-01-19-2025/
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