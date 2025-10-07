План Трампа потерпел фиаско: какое важное голосование провалилось в Сенате

Два предложения по финансированию правительства – одно от демократов, одно от республиканцев – провалились в Сенате. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Шатдаун в США. Фото: из открытых источников

Верхняя палата Конгресса США 6 октября снова провалила голосование, которое могло бы прекратить шатдаун в стране.

Больше всего дискуссий вызывает норма о налоговых льготах на медобслуживание уязвимых граждан. Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам покупать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, известного как Obamacare. Республиканцы выступают категорически против.

Тем временем Белый дом может пойти на радикальные меры и начать массовые увольнения федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп посчитает, что переговоры по шатдауну провалились.

Экономические советники президента Дональда Трампа предупреждают, что длительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям для США: страна еженедельно будет терять по 15 млрд долларов ВВП.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа уже в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США. Причина в частичной приостановке финансирования правительства (шатдаун). Об этом сообщает издание "Politico".

Ссылаясь на четыре источника СМИ отмечает, такие планы озвучил глава Управления по бюджету Расс Воут во время закрытого телефонного звонка.

"Воут... сообщил членам Палаты представителей-республиканцам, что администрация начнет массовое сокращение численности или увольнение федеральных служащих "через день или два"", — рассказали источники.



