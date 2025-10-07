План Трампа потерпел фиаско: какое важное голосование провалилось в Сенате

Рубрики
Кравцев Сергей
Два предложения по финансированию правительства – одно от демократов, одно от республиканцев – провалились в Сенате. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
Шатдаун в США. Фото: из открытых источников
Верхняя палата Конгресса США 6 октября снова провалила голосование, которое могло бы прекратить шатдаун в стране.
Больше всего дискуссий вызывает норма о налоговых льготах на медобслуживание уязвимых граждан. Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам покупать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, известного как Obamacare. Республиканцы выступают категорически против.
Тем временем Белый дом может пойти на радикальные меры и начать массовые увольнения федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп посчитает, что переговоры по шатдауну провалились.
Экономические советники президента Дональда Трампа предупреждают, что длительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям для США: страна еженедельно будет терять по 15 млрд долларов ВВП.
Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа уже в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США. Причина в частичной приостановке финансирования правительства (шатдаун). Об этом сообщает издание "Politico".
Ссылаясь на четыре источника СМИ отмечает, такие планы озвучил глава Управления по бюджету Расс Воут во время закрытого телефонного звонка.