План Трампа зазнав фіаско: яке важливе голосування провалилося у Сенаті

Дві пропозиції щодо фінансування уряду – одна від демократів, одна від республіканців – провалилися у Сенаті. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "CNN".

Шатдаун у США. Фото: з відкритих джерел

Верхня палата Конгресу США 6 жовтня знову провалила голосування, яке могло б припинити шатдаун у країні.

Найбільше дискусій викликає норма щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих громадян. Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески, щоб допомогти американцям купувати приватне медичне страхування в рамках Закону про доступне медобслуговування, відомого як Obamacare. Республіканці виступають категорично проти.

Тим часом, Білий дім може піти на радикальні заходи і почати масові звільнення федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вважає, що переговори про шатдаун провалилися.

Економічні радники президента Дональда Трампа попереджають, що тривалий шатдаун може призвести до серйозних економічних наслідків для США: країна щотижня втрачатиме 15 млрд доларів ВВП.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа вже найближчими днями почне масово звільняти співробітників відомств США. Причина у частковому припиненні фінансування уряду (шатдаун). Про це повідомляє видання Politico.

Посилаючись на чотири джерела ЗМІ зазначає, такі плани озвучив голова Управління бюджету Расс Воут під час закритого телефонного дзвінка.

"Воут... повідомив членів Палати представників-республіканців, що адміністрація почне масове скорочення чисельності або звільнення федеральних службовців "через день чи два"", — розповіли джерела.



