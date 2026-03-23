План Трампа руйнується: що говорять дедалі більше військових США про війну в Ірані

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Поки що в адміністрації Трампа активно готуються до наземної операції проти Ірану серед американських військових зростає кількість тих, хто категорично проти активних бойових дій проти Ірану. Переважна більшість із них розчарувалися в операції США проти Ірану настільки, що готові залишити армію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Huffpost".
Військові США. Фото: з відкритих джерел
ЗМІ наводить слова військового чиновника, який лікує військовослужбовців, евакуйованих із Близького Сходу до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині. Він заявив, що війська страждають від "недостатнього захисту та планування сил". Військові США також повідомляють про серйозні, дестабілізуючі втрати від іранських балістичних ракет і безпілотників.
Наземна операція була б "абсолютною катастрофою... ми не маємо плану на цей випадок", — заявив чиновник раніше цього тижня.
За його словами, США навіть не можуть повністю захистити жодну наземну базу на театрі військових дій.
Водночас, ветеран і резервістка, яка наставляє молодших офіцерів, розповіла HuffPost, що її контакти виражають нову втрату віри.
Інший резервіст, який спілкувався із нинішніми військами, окремо повідомив, що чув подібні коментарі.
Більшість військовослужбовців, які зараз розглядають можливість реєстрації як відмовників від військової служби за переконаннями, вказують на удар 28 лютого по школі в іранському місті Мінаб як на переломний момент. Внаслідок удару загинули щонайменше 175 людей, включаючи десятки школярок.
