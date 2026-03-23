План Трампа руйнується: що говорять дедалі більше військових США про війну в Ірані

Поки що в адміністрації Трампа активно готуються до наземної операції проти Ірану серед американських військових зростає кількість тих, хто категорично проти активних бойових дій проти Ірану. Переважна більшість із них розчарувалися в операції США проти Ірану настільки, що готові залишити армію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Huffpost".

Військові США. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ наводить слова військового чиновника, який лікує військовослужбовців, евакуйованих із Близького Сходу до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині. Він заявив, що війська страждають від "недостатнього захисту та планування сил". Військові США також повідомляють про серйозні, дестабілізуючі втрати від іранських балістичних ракет і безпілотників.

Наземна операція була б "абсолютною катастрофою... ми не маємо плану на цей випадок", — заявив чиновник раніше цього тижня.

За його словами, США навіть не можуть повністю захистити жодну наземну базу на театрі військових дій.

Водночас, ветеран і резервістка, яка наставляє молодших офіцерів, розповіла HuffPost, що її контакти виражають нову втрату віри.

"Ми не хочемо вмирати за Ізраїль — ми не хочемо бути політичними пішаками", — повідомила резервістка, яка чує такі коментарі від військових.

Інший резервіст, який спілкувався із нинішніми військами, окремо повідомив, що чув подібні коментарі.

"За останні два тижні я шість разів ділився інформацією про відмовників від військової служби з мотивів переконань, а я прослужив в армії майже 20 років – ніколи раніше люди не зверталися до мене таким чином", – продовжив перший резервіст.

Більшість військовослужбовців, які зараз розглядають можливість реєстрації як відмовників від військової служби за переконаннями, вказують на удар 28 лютого по школі в іранському місті Мінаб як на переломний момент. Внаслідок удару загинули щонайменше 175 людей, включаючи десятки школярок.

