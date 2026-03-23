Трамп может "наказать" ЕС за отказ от помощи в Иране: разменной монетой может стать Украина
Трамп может "наказать" ЕС за отказ от помощи в Иране: разменной монетой может стать Украина

В ЕС опасаются, что Вашингтон отвернётся от Киева и накажет союзников за отказ помочь на Ближнем Востоке

23 марта 2026, 07:33
Кравцев Сергей

Европейские лидеры всё чаще выражают опасения, что эскалация конфликта вокруг Ирана может привести к сокращению поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, в Брюсселе опасаются, что Дональд Трамп может пойти на ответные шаги против европейских союзников за их сдержанную позицию на Ближнем Востоке – вплоть до прекращения оставшейся военной и разведывательной помощи Киеву.

Трамп в последние дни открыто критиковал Европу за отказ поддержать его действия и даже увязал участие США в НАТО с ситуацией вокруг Ирана. Дополнительную тревогу вызвало предложение Москвы: Кремль якобы был готов прекратить обмен разведданными с Тегераном в обмен на отказ Вашингтона делиться информацией с Украиной. Хотя США отвергли эту инициативу, сам факт подобных переговоров усилил опасения в ЕС.

Дипломаты также предупреждают о практических рисках: война на Ближнем Востоке уже истощает запасы вооружений, критически необходимых Украине. В частности, речь идёт о системах ПВО, включая Patriot, которые активно используются в регионе.

На этом фоне европейские лидеры Эммануэль Макрон, Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте усиливают дипломатическую активность, демонстрируя поддержку США в вопросе безопасности Ормузского пролива.

По словам источников, такие шаги направлены не только на стабилизацию ситуации в регионе, но и на сохранение внимания Вашингтона к Украине. В ЕС признают: в отношениях с Трампом важна не только политика, но и демонстрация лояльности, поскольку "иногда видимость играет большую роль, чем содержание".

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжают ли США вооружать Украину в войне: Рютте сделал резонансное заявление.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/war-iran-ukraine-pull-europe-us-apart/
