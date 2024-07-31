Племянник Трампа поддержал Камалу Харрис: что его разозлило

Племянник кандидата в президенты США Дональда Трампа Фред С. Трамп III поддержал Камалу Харрис на пост президента. Причиной поддержки Харрис родственник Трампа назвал его резкие изречения.



Фред Трамп не поддержал Дональда Трампа, как кандидата в президенты США. Фото из открытых источников

61-летний Фред Трамп во время рекламной кампании своих мемуаров "Все в семье: Трампы и как мы до этого дошли" рассказал, что поддерживает главную конкурентку его дяди Камалу Харрис.

"Я верю в политику над политикой, и, без сомнения, политика Камалы Харрис – это то, что я поддерживаю, поэтому я буду голосовать за Камалу Харрис", – сказал Фред Трамп.

Кроме того, племянник Трампа добавил, что готов "без колебаний" агитировать за вице-президента, если она обратится к нему с такой просьбой.

Причиной поддержки Харрис, а не своего дяди, Фред Трамп назвал критические заявления бывшего президента США. В своей книге родственник Трампа привел несколько примеров. По его словам, Дональд Трамп заявлял, что американцы-инвалиды "должны просто умереть" из-за "затрат" и "формы, в которой они находятся". Также Фред Трамп отметил, что во время разговоров в семье его дядя использовал расистские слова, например с отвращением говорил о темнокожих называя их "неграми".

Спикер Трампа Стивен Ченг отреагировал на комментарии родственника Трампа и заявил, что эти слова не соответствуют действительности.

"Это полностью сфабрикованная и фейковая новость высочайшего уровня. Это ужасная ложь, настолько откровенно отвратительная, что может быть напечатана в средствах массовой информации. Каждый знающий президента Трампа знает, что он никогда не будет использовать такие высказывания", — сказал Ченг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный историк предостерегает украинцев от победы Трампа и сравнил его с Януковичем.

Также "Комментарии" писали о неожиданном заявлении Трампа о президентстве в США. Лидер республиканцев намекнул, что может управлять страной дольше, чем это разрешено Конституцией.