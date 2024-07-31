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Племянник Трампа поддержал Камалу Харрис: что его разозлило

Родственник Дональда Трампа подверг критике бывшего президента США из-за его скандальных заявлений и поддержал на выборах его конкурентку.

сегодня, 09:50
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Slava Kot

Племянник кандидата в президенты США Дональда Трампа Фред С. Трамп III поддержал Камалу Харрис на пост президента. Причиной поддержки Харрис родственник Трампа назвал его резкие изречения.

Племянник Трампа поддержал Камалу Харрис: что его разозлило

Фред Трамп не поддержал Дональда Трампа, как кандидата в президенты США. Фото из открытых источников

61-летний Фред Трамп во время рекламной кампании своих мемуаров "Все в семье: Трампы и как мы до этого дошли" рассказал, что поддерживает главную конкурентку его дяди Камалу Харрис.

"Я верю в политику над политикой, и, без сомнения, политика Камалы Харрис – это то, что я поддерживаю, поэтому я буду голосовать за Камалу Харрис", – сказал Фред Трамп.

Кроме того, племянник Трампа добавил, что готов "без колебаний" агитировать за вице-президента, если она обратится к нему с такой просьбой.

Причиной поддержки Харрис, а не своего дяди, Фред Трамп назвал критические заявления бывшего президента США. В своей книге родственник Трампа привел несколько примеров. По его словам, Дональд Трамп заявлял, что американцы-инвалиды "должны просто умереть" из-за "затрат" и "формы, в которой они находятся". Также Фред Трамп отметил, что во время разговоров в семье его дядя использовал расистские слова, например с отвращением говорил о темнокожих называя их "неграми".

Спикер Трампа Стивен Ченг отреагировал на комментарии родственника Трампа и заявил, что эти слова не соответствуют действительности.

"Это полностью сфабрикованная и фейковая новость высочайшего уровня. Это ужасная ложь, настолько откровенно отвратительная, что может быть напечатана в средствах массовой информации. Каждый знающий президента Трампа знает, что он никогда не будет использовать такие высказывания", — сказал Ченг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный историк предостерегает украинцев от победы Трампа и сравнил его с Януковичем.

Также "Комментарии" писали о неожиданном заявлении Трампа о президентстве в США. Лидер республиканцев намекнул, что может управлять страной дольше, чем это разрешено Конституцией.



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Источник: https://people.com/donald-trump-nephew-fred-iii-endorses-kamala-harris-for-president-8686100
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