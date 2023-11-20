Плохие новости для Байдена: появился новый рейтинг президента США

Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за все время его президентства – 40%, поскольку подавляющее большинство избирателей не поддерживают его внешнюю политику и те решения, который глава Белого дома принял относительно войны между Израилем и ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует последний национальный опрос NBC News.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Снижение поддержки Байдена наиболее ощутимо среди сторонников Демократической партии, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в Газе, а также среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, 70% из которых высказываются против политики Байдена к обострению противостоянию на Ближнем Востоке.

Социолог-демократ Джефф Горвитт из Hart Research Associates, который провел опрос вместе с социологом-республиканцем Биллом Макинтарффом из Public Opinion Strategies заявил, что за все время президентства Джо Байден еще не имел настолько низки рейтинг среди американского общества. В большей степени падение поддержки главы Белого дома связано с тем, что люди не понимают, почему именно так их лидер строит внешнюю политику США.

Всего 33% всех избирателей позитивно относятся к той внешней политике, которую проводит Байден и его администрация. Этот показатель снизился на 8 пунктов по сравнению с сентябрем. 62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что не согласны с внешней политикой президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — с чем связана дальнейшая помощь Запада: заложником чего стала Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят процессы внутри США: что нужно делать Украине для продолжения поддержки.



