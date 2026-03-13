Победа или новая эскалация: в команде Трампа вспыхнула борьба из-за войны с Ираном

В окружении президента США Дональда Трампа развернулась острая дискуссия по поводу того, когда и как объявить о победе в войне против Ирана. Часть советников призывает завершить кампанию в ближайшее время, в то время как другие настаивают на продолжении военного давления на Тегеран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным агентства, экономические советники Белого дома предупреждают президента о серьезных рисках для внутренней политики. В частности, речь идет о возможном резком росте цен на бензин в США после американо-израильских ударов по Ирану. В Министерстве финансов США и Национальном экономическом совете США считают, что нефтяной кризис может быстро подорвать поддержку войны среди американцев.

Политические советники президента также призывают к осторожности. В частности, руководитель администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и ее заместитель Джеймс Блэр советуют Трампу четко очертить понятие "победы" и дать сигнал, что операция близится к завершению.

Впрочем, в Вашингтоне есть и поклонники более жесткого курса. Американские сенаторы Линдси Грэм и Том Коттон призывают президента не останавливать наступление и продолжать военное давление на Тегеран, подчеркивая необходимость не допустить создания иранского ядерного оружия.

Третью позицию представляют влиятельные фигуры из популистского крыла движения Трампа, среди которых политический стратег Стив Беннон и телеведущий Такер Карлсон. Они призывают Белый дом избежать втягивания США в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

По словам источников, Трамп пытается балансировать между разными позициями. Его команда уже работает над шагами по успокоению рынков и сдерживанию роста цен на нефть и бензин, которые могут стать ключевым фактором во внутренней политике США в ближайшие недели.

