Перемога чи нова ескалація: у команді Трампа спалахнула боротьба через війну з Іраном

В оточенні президента США Дональда Трампа розгорнулася гостра дискусія щодо того, коли і як оголосити про перемогу у війні проти Ірану. Частина радників закликає завершити кампанію найближчим часом, тоді як інші наполягають на продовженні військового тиску на Тегеран. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, економічні радники Білого дому попереджають президента про серйозні ризики для внутрішньої політики. Зокрема, йдеться про можливе різке зростання цін на бензин у США після американо-ізраїльських ударів по Ірану. У Міністерстві фінансів США та Національній економічній раді США вважають, що нафтова криза може швидко підірвати підтримку війни серед американців.

Політичні радники президента також закликають до обережності. Зокрема, керівниця адміністрації Білого дому Сьюзі Уайлз та її заступник Джеймс Блер радять Трампу чітко окреслити поняття "перемоги" та дати сигнал, що операція наближається до завершення.

Втім, у Вашингтоні є й прихильники жорсткішого курсу. Американські сенатори Ліндсі Грем і Том Коттон закликають президента не зупиняти наступ і продовжувати військовий тиск на Тегеран, наголошуючи на необхідності не допустити створення іранської ядерної зброї.

Третю позицію представляють впливові фігури з популістського крила руху Трампа, серед яких політичний стратег Стів Беннон та телеведучий Такер Карлсон. Вони закликають Білий дім уникнути втягування США у черговий затяжний конфлікт на Близькому Сході.

За словами джерел, Трамп намагається балансувати між різними позиціями. Його команда вже працює над кроками для заспокоєння ринків і стримування зростання цін на нафту та бензин, які можуть стати ключовим фактором у внутрішній політиці США найближчими тижнями.

