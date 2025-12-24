Почему Дональд Трамп не выпил ни капли алкоголя в жизни

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему на протяжении всей жизни избегал алкоголя. По его словам, это произошло по просьбе одного из родственников, употреблявшего спиртное и умершего от алкоголизма.
Трамп не пьет алкоголь. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в интервью американскому подкастеру Тео Вону признался, что ключевую роль в решении никогда не употреблять алкоголь сыграла трагическая история его старшего брата Фреда Трампа-младшего. По его словам, в свое время Фред предостерег его от алкоголя и курения, хотя сам имел серьезную зависимость.
Фред Трамп умер в возрасте 42 лет из-за осложнений, связанных с алкоголизмом. По словам Дональда Трампа, у брата были большие перспективы, но проблемы с алкоголем разрушили его жизнь еще с молодых лет.
Разговор затронул и тему зависимостей в целом. Тео Вон, открыто говорящий о собственном пути выздоровления от алкоголизма, отметил, что алкоголь часто становится "пусковым механизмом" для других вредных привычек. По его словам, причины зависимости могут быть разными, от проблем психического здоровья и ошибочного ощущения, что вы "веселый" только тогда, когда пьете до сложного периода в жизни.
Показательно, что, несмотря на личный принципиальный отказ от алкоголя, Трамп продает водку Trump Vodka.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трамп имеет нетипичный оранжевый цвет кожи.
Также "Комментарии" писали, что с сайта Минюста без объяснений исчезли фото Трампа по делу Эпштейна.