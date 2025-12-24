Почему Дональд Трамп не выпил ни капли алкоголя в жизни

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему на протяжении всей жизни избегал алкоголя. По его словам, это произошло по просьбе одного из родственников, употреблявшего спиртное и умершего от алкоголизма.

Трамп не пьет алкоголь. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью американскому подкастеру Тео Вону признался, что ключевую роль в решении никогда не употреблять алкоголь сыграла трагическая история его старшего брата Фреда Трампа-младшего. По его словам, в свое время Фред предостерег его от алкоголя и курения, хотя сам имел серьезную зависимость.

"Я никогда не пил. У меня был отличный брат, который сказал мне: не пей, и он сказал, чтобы я не курил. Он курил и пил", — сказал Трамп в видео, которое собрало почти 3 миллиона просмотров.

Фред Трамп умер в возрасте 42 лет из-за осложнений, связанных с алкоголизмом. По словам Дональда Трампа, у брата были большие перспективы, но проблемы с алкоголем разрушили его жизнь еще с молодых лет.

"Великолепный парень, он был очень хорошим парнем. У него были проблемы с алкоголем. У него было столько всего. Я думаю, это, пожалуй, произошло еще в колледже", — добавил Трамп.

Разговор затронул и тему зависимостей в целом. Тео Вон, открыто говорящий о собственном пути выздоровления от алкоголизма, отметил, что алкоголь часто становится "пусковым механизмом" для других вредных привычек. По его словам, причины зависимости могут быть разными, от проблем психического здоровья и ошибочного ощущения, что вы "веселый" только тогда, когда пьете до сложного периода в жизни.

Показательно, что, несмотря на личный принципиальный отказ от алкоголя, Трамп продает водку Trump Vodka.

