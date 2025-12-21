Скандал у США: з сайту Мін'юсту без пояснень зникли фото Трампа у справі Епштейна

На сайті Міністерства юстиції США менш ніж за добу після публікації зникли щонайменше 16 файлів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна. Серед вилучених матеріалів також виявилася фотографія, на якій зображені чинний президент США Дональд Трамп, його дружина Меланія та давня соратниця Епштейна Гілейн Максвелл. Жодних офіційних пояснень уряд США щодо видалення фото не надав.

Трамп у файлах Епштейна. Фото: Комітет з нагляду Палати представників

Файли у справі Епштейна були доступні 19 грудня, але вже наступного дня вони зникли з публічної вебсторінки Мін’юсту.

"Зображення — яке спершу значилося як файл EFTA00000468 — деякий час було доступне після того, як Мін’юст опублікував частину документів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном, однак зараз його вже немає у відкритому доступі", — вказує Clash Report.

Разом із ним зникли й інші зображення, зокрема матеріали відвертого характеру. За даними Associated Press, відсутність пояснень лише підживила спекуляції щодо того, що саме було вилучено і з якої причини. Це знову загострило у США суспільний інтерес до справи Епштейна та кола впливових осіб, із якими він підтримував зв’язки.

Демократи з Комітету Палати представників з нагляду одразу звернули увагу на зникле фото з Трампом.

"Що ще приховують? Американці мають право на прозорість", — написали демократи в соцмережі X.

Епізод додав напруги й без того суперечливому процесу оприлюднення матеріалів у справі Епштейна з боку Мін’юста. У раніше опублікованих документах бракувало низки очікуваних записів, зокрема інтерв’ю ФБР з постраждалими та внутрішніх аналітичних матеріалів, які могли б пояснити, чому у 2008 році Епштейн уникнув серйозніших федеральних обвинувачень. У 2019-му йому знову висунули обвинувачення у торгівлі людьми, але він покінчив життя самогубством у в’язниці, так і не постаючи перед судом.

