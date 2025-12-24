Чому Дональд Трамп не випив жодної краплі алкоголю в житті

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому протягом усього життя уникав алкоголю. За його словами, це сталося через прохання одного з родичів, який вживав спиртне та помер від алкоголізму.

Трамп не п'є алкоголь. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв’ю американському подкастеру Тео Вону зізнався, що ключову роль у рішенні ніколи не вживати алкоголь зіграла трагічна історія його старшого брата Фреда Трампа-молодшого. За його словами, свого часу Фред застеріг його від алкоголю та куріння, хоча сам мав серйозну залежність.

"Я ніколи не пив. У мене був чудовий брат, який сказав мені: не пий, і він сказав, щоб я не курив. Він курив і пив", — сказав Трамп у відео, яке зібрало майже 3 мільйони переглядів.

Фред Трамп помер у віці 42 років через ускладнення, пов’язані з алкоголізмом. За словами Дональда Трампа, брат мав великі перспективи, але проблеми з алкоголем зруйнували його життя ще з молодих років.

"Чудовий хлопець, він був дуже гарним хлопцем. У нього були проблеми з алкоголем. У нього було стільки всього. Я думаю, це, мабуть, сталося ще в коледжі", — додав Трамп.

Розмова торкнулася й теми залежностей загалом. Тео Вон, який відкрито говорить про власний шлях одужання від алкоголізму, зазначив, що алкоголь часто стає "пусковим механізмом" для інших шкідливих звичок. За його словами, причини залежності можуть бути різними, від проблем психічного здоров'я та помилкового відчуття, що ви "веселий" лише тоді, коли п'єте до складного періоду у житті.

Показово, що попри особисту принципову відмову від алкоголю, Трамп продає горілку Trump Vodka.

