Почему Джо Байден находится под угрозой импичмента: мнение эксперта

Непростая политическая и военная ситуация в Афганистане, несомненно, отобразится на общемировых настроениях. Так, американцы уже начали выражать недовольство решениями главы Белого Дома Джозефа Байдена насчет выведения войск с территории этой страны. По словам политолога Дмитрия Спивака, подобные настроения могут привести даже к импичменту, сообщает "Украина 24".



Джо Байдену может грозить импичмент из-за Афганистана. Фото из открытых источников

Эксперт говорит, что в Штатах сейчас сильно обострилась внутриполитические "бои", республиканцы после проигрыша Дональда Трампа наконец-то впервые ощутили настоящую возможность восстановить хотя бы часть прежней власти. Более того — по мнению Спивака, демократы уже тоже не имеют общей позиции по кейсу Афганистана. Это способно стать шагом к расколу внутри партии.

Также сейчас американские власти пристально наблюдают за тем, как еще два глобальных игрока на политической арене мира — Россия и Китай — будут вести себя по отношению к представителям "Талибана". Спивак считает, что при должной лояльности талибов они могут быть признаны лидерами этих государств, как легитимная власть Афганистана.

"Байдену в связи с этим решением в Соединенных Штатах, к сожалению, вообще не до приезда Зеленского", — резюмирует Дмитрий Спивак, напоминая о готовящемуся визиту украинского президента в Вашингтон.

Также эксперт отметил, что для многих политических деятелей США выведение американских военных из Афганистана — уже не первое спорное решение Байдена. По словам Спивака, многие республиканцы, а также некоторые демократы до сих пор скептически настроены против российского газопровода "Северный поток-2".

Интересно, что после того, как талибы смогли захватить власть в Кабуле, от экс-главы Штатов Дональда Трампа к Байдену поступило предложение уйти в отставку. По мнению политика, решения Байдена привели к настоящему позору Америки.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое неожиданное заявление о судьбе военнослужащих США в Афганистане совсем недавно сделал Байден. Подробности — в нашем материале.

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