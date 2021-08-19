Почему Джо Байден находится под угрозой импичмента: мнение эксперта

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Вечканова Елена
Непростая
политическая и военная ситуация в Афганистане, несомненно, отобразится на общемировых
настроениях. Так, американцы уже начали выражать недовольство решениями главы
Белого Дома Джозефа Байдена насчет выведения войск с территории этой страны. По
словам политолога Дмитрия Спивака, подобные настроения могут привести даже к
импичменту, сообщает "Украина 24".
Джо Байдену может грозить импичмент из-за Афганистана. Фото из открытых источников
Эксперт говорит,
что в Штатах сейчас сильно обострилась внутриполитические "бои", республиканцы
после проигрыша Дональда Трампа наконец-то впервые ощутили настоящую возможность
восстановить хотя бы часть прежней власти. Более того — по мнению Спивака, демократы
уже тоже не имеют общей позиции по кейсу Афганистана. Это способно стать шагом
к расколу внутри партии.
Также сейчас
американские власти пристально наблюдают за тем, как еще два глобальных игрока
на политической арене мира — Россия и Китай — будут вести себя по отношению к
представителям "Талибана". Спивак считает, что при должной лояльности талибов
они могут быть признаны лидерами этих государств, как легитимная власть Афганистана.
"Байдену в связи
с этим решением в Соединенных Штатах, к сожалению, вообще не до приезда
Зеленского", — резюмирует Дмитрий Спивак, напоминая о готовящемуся визиту украинского
президента в Вашингтон.
Также эксперт
отметил, что для многих политических деятелей США выведение американских
военных из Афганистана — уже не первое спорное решение Байдена. По словам Спивака,
многие республиканцы, а также некоторые демократы до сих пор скептически
настроены против российского газопровода "Северный поток-2".
Интересно, что
после того, как талибы смогли захватить власть в Кабуле, от экс-главы Штатов
Дональда Трампа к Байдену поступило предложение уйти в отставку. По мнению
политика, решения Байдена привели к настоящему позору Америки.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какое неожиданное заявление о судьбе военнослужащих США в Афганистане
совсем недавно сделал Байден. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, зачем руководящая верхушка "Талибана", захватившая власть среди афганцев, пригласила представителей "Аль-Каиды" на территорию страны.
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