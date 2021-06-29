Почему гражданам США не рекомендуют ездить в Россию: причины

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Лиля Воробьева
В Государственном департаменте США не рекомендуют своим гражданам ездить в Россию. В ведомстве назвали причины, среди которых большая вероятность подхватить коронавирус, политические преследования, терроризм и другие. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
Поездки в Россию (фото из открытых источников)
В сообщении речь идет о том, что военных, бизнесменов, политиков и других граждан США безосновательно допрашивали, запугивали, шантажировали и требовали деньги российские чиновники.
В ведомстве также сообщают, что спецслужбы в России безосновательно арестовывали американцев, отказывали им в обращениях, выносили тайные приговоры без надлежаще собранных доказательств. В сообщении говорится, что во время поездки в Россию американский консул не всегда сможет помочь урегулировать проблемы своих граждан.
Волонтерам и представителям общественных организаций также не советуют ездить в Российскую Федерацию.
Кроме этого, чиновники из Госдепа США отговаривают своих граждан от поездок в Россию из-за высокой террористической угрозы. По их словам, террористы в любое время могут атаковать общественный транспорт, туристические локации, торговые центры, рынки, гостиницы и другие общественные места. На территории РФ возможности правительства США крайне ограничены.
Высокая вероятность заболеть коронавирусом — еще одна важная причина не ехать в Россию. Центры контроля и профилактики заболеваний в США определили третий уровень опасности для России. А еще — в РФ сегодня действуют ограничения на въезд граждан США в эту страну.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что США прекратят предоставлять консульские услуги в РФ.
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