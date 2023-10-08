Почему ХАМАС напал на Израиль: Блинкен назвал вероятную причину

Срыв потенциальной нормализации отношений еврейского государства с Саудовской Аравией мог быть одной из причин, побудившей лидеров ХАМАС совершить вооруженное нападение на Израиль . Такое предположение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого цитирует Reuters .

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

"Не было бы сюрпризом, что частью мотивации могло быть прерывание усилий по вовлечению Саудовской Аравии и Израиля в число других стран, которые могут быть заинтересованы в нормализации отношений с Израилем", — заявил Блинкен.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в прошлом месяце, что его страна уже на пороге мира с Саудовской Аравией, который может изменить Ближний Восток.

Саудовская Аравия, претендующая стать лидером в исламском мире, в течение длительного времени настаивает на праве палестинцев на государственность, как условии признания Израиля. Именно этому требованию большинство националистической религиозной коалиции Нетаньяху долго сопротивлялось.

Также Блинкен добавил, что США пока не видят доказательств того, что за нападением на Израиль может стоять Иран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль активировал пункт 40 . Офис премьер-министра Израиля сообщил, что кабинет безопасности проголосовал за официальный ввод военного положения в стране. Это означает, что израильская армия может официально проводить ключевые военные действия.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна находится в состоянии войны после того, как террористы ХАМАС перешли на юг Израиля, убив сотни людей. Теперь стало известно, что Израиль принял решение активировать пункт 40, который в последний раз использовался в 1973 году, когда произошла Война Судного дня.

Согласно основным законам Израиля, страна не может юридически вступать в войну без решения правительства. Однако активация пункта 40 означает, что Израиль официально находится в состоянии войны.