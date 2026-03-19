Почему на самом деле США отменили нефтяные санкции с РФ: раскрыт неожиданный замысел Вашингтона

Американский президент призвал Китай повлиять на Иран и обеспечить разблокировку Ормузского пролива, что является стратегически важным маршрутом для мировых поставок нефти. На фоне этих заявлений появляются сообщения, что Иран наращивает авиационное присутствие в районе Тайваня, создавая дополнительную напряженность на международной арене.

Эксперты отмечают, что в случае ужесточения противостояния между США и Китаем мировой рынок нефти может оказаться под новым давлением. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает маловероятным, что Си Цзиньпин прислушивается к призывам Трампа, ведь Китай активно возобновляет закупки иранской нефти из Персидского залива. Иранские танкеры под китайским флагом продолжают курсировать беспрепятственно, что делает ограничительные планы Вашингтона менее эффективными.

Первоначально Трамп рассчитывал использовать нефтяные ресурсы Венесуэлы и Ирана как рычаг влияния на Китай во время запланированного визита в Пекин 31 марта. Однако эти планы не оправдались, и визит пришлось отложить минимум на месяц. Это ставит под сомнение реакцию Китая, который сам приглашал лидера США, и создает неопределенность будущих переговоров.

По словам экспертов, замысел Трампа имеет гораздо более широкий контекст, чем просто блокировка иранской нефти. На самом деле речь идет о потенциальной стратегической "игре в двоих", где США и Россия, как крупные нефтедобывающие страны, могли бы совместно влиять на рынок против другого ключевого игрока — Саудовской Аравии. Публично о таких планах не говорят, однако это может объяснять, почему одновременно рассматриваются вопросы смягчения санкций против нефтяного сектора России, что создает дополнительный геополитический интерес.

Как уже писали "Комментарии", Пентагон обратился в Белый дом с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов для финансирования потенциального конфликта с Ираном. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации.