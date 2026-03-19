Чому насправді США скасували нафтові санкції з РФ: розкрито несподіваний задум Вашингтону

Американський президент закликав Китай вплинути на Іран та забезпечити розблокування Ормузької протоки, що є стратегічно важливим маршрутом для світових постачань нафти. На тлі цих заяв з’являються повідомлення про те, що Іран нарощує авіаційну присутність у районі Тайваню, створюючи додаткову напруженість на міжнародній арені.

Фото: з відкритих джерел

Експерти відзначають, що у разі посилення протистояння між США та Китаєм світовий ринок нафти може опинитися під новим тиском. Президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Михайло Гончар вважає малоймовірним, що Сі Цзіньпін дослухається до закликів Трампа, адже Китай активно відновлює закупівлі іранської нафти з Перської затоки. Іранські танкери під китайським прапором продовжують курсувати без перешкод, що робить обмежувальні плани Вашингтона менш ефективними.

Спочатку Трамп розраховував використати нафтові ресурси Венесуели та Ірану як важіль впливу на Китай під час запланованого візиту до Пекіна 31 березня. Однак ці плани не виправдалися, і візит довелося відкласти щонайменше на місяць. Це ставить під сумнів реакцію Китаю, який сам запрошував лідера США, і створює невизначеність щодо майбутніх переговорів.

За словами експертів, задум Трампа має значно ширший контекст, ніж просто блокування іранської нафти. Насправді мова йде про потенційне стратегічне "гру у двох", де США та Росія, як великі нафтовидобувні країни, могли б спільно впливати на ринок проти іншого ключового гравця — Саудівської Аравії. Публічно про такі плани не говорять, проте це може пояснювати, чому одночасно розглядаються питання пом’якшення санкцій проти нафтового сектора Росії, що створює додатковий геополітичний інтерес.

Як вже писали "Коментарі", Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу США на виділення понад 200 мільярдів доларів для фінансування потенційного конфлікту з Іраном. Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на джерела в американській адміністрації.