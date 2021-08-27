Почему полицейские подали в суд на Дональда Трампа

В суд на бывшего президента США Дональда Трампа подали гражданский иск полицейские, охранявшие Капитолий во время событий 6 января 2021. В судебном иске указано, что Трамп сговорился с ультраправыми экстремистами, которые начали штурм Капитолия. Это последнее дело в ряде гражданских исков на Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Полицейские США подали в суд на Дональда Трампа, фото USA today

Напомним, что в результате штурма погибли пять человек, из которых один офицер полиции. Позже четверо офицеров, участвовавших в защите Капитолия, совершили самоубийство. Более ста полицейских получили ранения в результате штурма, к ним протестующие применяли слезоточивый газ, огнетушители и перечные баллончики.

В иске, поданном в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, офицеры утверждали, что нападение стало кульминацией многомесячной риторики господина Трампа, который, по их словам, знал о потенциале насилия и активно поощрял его в надежде прекратить сертификацию президента США Джо Байдена.

Последний иск имеет обвинения Трампа в сговоре с экстремистскими группировками "Гордые ребята" и "Клятвы" и ультраправыми политическими деятелями. В тексте говорится, что експрезидент поощрял сообщение о фальсификации результатов выборов и провоцировал избирателей, которые ему симпатизировали. Известно, что федеральная прокуратура возбудила три уголовных дела о заговоре против групп "Гордых ребят", "Сторонников присяги" и "Трех процентов".

По словам одного из истцов офицера Джейсона Дероша, 18-летнего ветерана Капитолийской полиции и ветерана военно-морских сил, 6 января он был шокирован жестокостью людей и жестокостью против него и его коллег-офицеров. Офицер рассказал о своей смене 6 января. В течение смены, которая длилась до 23:30, на него нападали с перечными баллончиками и огнетушителями. Его глаз был опухшим, рука получила травму, и он получил эмоциональные травмы, говорится в иске.

"Эти офицеры рисковали своей жизнью и были жестоко атакованы, защищая право каждого гражданина на правительство, которое они выбирают. Если бы они не сделали того, что сделали в тот день — если бы не имели смелости встать — я не знаю, жили ли бы мы сегодня в условиях демократии", — сказал Эдвард Каспар, старший юрисконсульт Комитета юристов по вопросам гражданских прав, который представляет полицейских.

В процессе к Дерош присоединились еще шесть ветеранов полиции Капитолия, которые прослужили в отделе от 13 до 35 лет.

Как писал портал "Комментарии", в Кабуле погибли 13 военных США вследствие взрыва.

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