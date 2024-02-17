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Почему Путин убил Навального: США сделали громкое заявление

В Белом доме прокомментировали смерть российского оппозиционера

сегодня, 17:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине.

Почему Путин убил Навального: США сделали громкое заявление

Навальный умер в российской тюрьме. Фото из открытых источников

Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.

"Вчера мы услышали новость о том, что умер Алексей Навальный. Я встретилась с его женой Юлией. Я выразила свое отвращение по этому поводу. Новость о его смерти — это подтверждение того, что Путин является грубым лицом. И именно поэтому нам необходимо продолжать поддерживать Украину . Украина борется героически против этой грубости", — подчеркнула Камала Харрис.

Вице-президент США отметила, что кремлевский режим убил Алексея Навального, поскольку он выступал за правду и против коррупции и автократии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WNpuh99Sz8c
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