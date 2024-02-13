Почему РФ вторглась в Украину: Маск высмеял ответ Путина Карлсону

Как передает портал "Комментарии", известный американский миллиардер и основатель компаний "SpaceX" в микроблоге X высмеял "исторические отступления" российского диктатора Владимира Путина американскому медийщику Такеру Карлсону.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Илон Маск на своей странице опубликовал мем с кадрами из интервью и подписью, в которой Карлсон якобы спрашивает Путина, почему РФ вторглась в Украину. На поставленный вопрос диктатор РФ якобы начал искать "исторические параллели".

"Я к этому подхожу. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати застрелили гориллу...", — заявил Путин в шутливой реплике на картинке.

Отметим, американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Илон Маск отреагировал на информацию, что российские военные используют терминалы Starlink во время войны в Украине. По словам американского миллиардера, это "ложные новости". Информация об использовании россиянами терминалов Starlink появилась среди российских военкоров, а затем была подтверждена представителем ГУР Андреем Юсовым. Представитель украинской разведки отметил, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер".

Однако Илон Маск заявил, что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин оправдал действия Гитлера, выдав циничную причину начала Второй мировой войны.







