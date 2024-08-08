Почему Шапиро не стал кандидатом в вице-президенты: ответ шокировал

В США развернулся скандал вокруг выбора кандидата на пост вице-президента от демократов. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро мог занять эту должность, но его место занял губернатор Миннесоты Тим Уолц. По информации от New York Post, причина кроется в еврейском происхождении Шапиро и его поддержке Израиля, что не устроило многих в Демократической партии.

Харрис отказалась от кандидатуры Шапиро в вице-президенты США, так как он еврей

Политконсультант Хэнк Шейнкопф объясняет, что проблема в том, что список кандидатов был "слишком произраильским". Это могло вызвать серьезные споры внутри партии. Конгрессмен-демократ Джаред Московиц утверждает, что в партии "прогрессистам не нужен еврей на такой пост".

"Я думаю, что это, несомненно, было важным фактором: она не хотела кандидата на пост вице-президента с еврейским происхождением, поскольку в демпартии раскол, — сказал газете The Hill спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. — У них есть пропалестинское, в некоторых случаях прохамасовское крыло демпартии. К сожалению для Джоша Шапиро, именно из-за его происхождения, я думаю, его и проигнорировали"

Теперь, когда кандидатом стал Тим Уолц, это может уменьшить внутрипартийные споры, но уже вызвало обсуждения в обществе и среди политиков. Решение вице-президента Харрис о том, кого поддержать, может повлиять на ее политическую карьеру и образ демократов в глазах избирателей, особенно перед важными выборами.

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