Чому швидкого завершення війни з Іраном не буде: хто в команді Трампа нагнітає
Чому швидкого завершення війни з Іраном не буде: хто в команді Трампа нагнітає

Поки Дональд Трамп уникає докладних пояснень конфлікту з Іраном, глава Пентагону Піт Хегсет бере на себе роль «яструба», але це може коштувати йому кар'єру

14 березня 2026, 11:51
Кравцев Сергей

Міністр оборони США Піт Хегсет фактично став головною публічною особою війни США проти Ірану, поки президент Дональд Трамп вважає за краще обмежуватися короткими коментарями журналістам по телефону. Про це пише The Telegraph.

Дональд Трамп та Піт Хегсет. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, відсутність чіткої комунікаційної стратегії з боку Білого дому створила вакуум, який Хегсет швидко заповнив гучними заявами та жорсткою риторикою.

Так, під час брифінгу в Пентагоні 4 березня він заявив, що війна не має бути "чесним боєм".

"Це ніколи не мало бути чесним боєм. Ми б'ємо їх, коли вони лежать – саме так має бути", — сказав глава оборонного відомства.

В інших виступах міністр погрожував обрушити на противників США "смерть і руйнування з неба весь день безперервно" і заявляв, що американські сили "нищать ворога".

Журналісти зазначають, що адміністрація Трампа свідомо виводить Хегсета на передній план – у тому числі відправляючи його на інтерв'ю у великі телепрограми на кшталт 60 Minutes. При цьому джерела стверджують, що сам міністр не любить подібних форматів і погоджується на них лише на прохання президента.

Деякі колишні чиновники вважають, що Трамп таким чином дистанціюється від непопулярної війни, дозволяючи міністру оборони виступати у ролі жорсткого яструба.

Показовим став недавній епізод: в інтерв'ю "60 Minutes" Хегсет заявив, що війна "тільки починається", тоді як через кілька годин Трамп сказав, що конфлікт може закінчитися "дуже скоро".

Тим часом поведінка міністра викликає критику навіть серед колишніх колег. Колишній прес-секретар Пентагону, ветеран морської піхоти Джон Уліот звинуватив Хегсета у надмірному самопіарі та "перформансі", який, за його словами, неприпустимий під час великої військової операції.

Додатковий тиск на міністра утворюють трагічні інциденти. Зокрема, після загибелі шести американських військових внаслідок атаки безпілотника в Кувейті Хегсет обрушився на ЗМІ, звинувачуючи їх у спробі виставити президента у поганому світлі.

Експерти попереджають: якщо війна затягнеться чи обернеться політичними проблемами для Білого дому, саме міністр оборони може стати першим, кого зроблять відповідальним за наслідки конфлікту.

Путін таки дочекався свого: яке рішення ухвалили США щодо Росії.




