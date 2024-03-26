Почему США не бросят Украину: кто заставит Конгресс проголосовать за помощь

Конгресс США не сможет не считаться с интересами американских военных производителей, поэтому вынужден будет продолжить помощь Украине, считает военный эксперт Иван Ступак.

Конгресс США до сих пор не принял решение о помощи для Украины. Фото из открытых источников

"Совершенно убежден, что США в дальнейшем будут помогать Украине вооружением. Я часто вспоминаю пример с Национальной стрелковой ассоциацией США, сломившей огромное количество политических карьер американских политиков, пытавшихся перейти ей дорогу. Компании типа Lockheed Martin и General Dynamics уже вложили в американский ВПК немалые средства. Если власти США заявят об изоляционистской политике и прекращении помощи союзникам, они потеряют потенциальные рынки на Ближнем Востоке, странах Азии и Украины. Им проще будет сменить власть в Штатах, чем согласиться потерять все", – подчеркнул Иван Ступак.

По словам эксперта, сейчас в мире резко растет рынок военно-промышленного производства, а потому вряд ли американские производители согласятся с тем, чтобы оставаться в стороне от этих процессов.

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