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Марьян Ощановский
Конгресс США не сможет не считаться с интересами американских военных производителей, поэтому вынужден будет продолжить помощь Украине, считает военный эксперт Иван Ступак.
Конгресс США до сих пор не принял решение о помощи для Украины. Фото из открытых источников
По словам эксперта, сейчас в мире резко растет рынок военно-промышленного производства, а потому вряд ли американские производители согласятся с тем, чтобы оставаться в стороне от этих процессов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.
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