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Почему США не использовали всю сумму на помощь Украине до прихода Трампа: объяснение Пентагона

В Конгрессе остается сильная двухпартийная поддержка Украины

сегодня, 14:46
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Кравцев Сергей

Как известно в последний пакет помощи для Украины от США заложили не все средства, одобренные американским Конгрессом. Спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер ответил на вопрос о том, почему так произошло и несколько миллиардов долларов, которые очень бы пригодились Киеву в войне с РФ, остались неиспользованными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

Почему США не использовали всю сумму на помощь Украине до прихода Трампа: объяснение Пентагона

Патрик Райдер. Фото из открытых источников

"Важно понимать, что это полномочия власти использовать эти средства. Я не буду спекулировать о том, что может сделать следующая администрация. Но мы знаем, что в нашем Конгрессе есть сильная двухпартийная поддержка Украины. Как вы слышали от министра Остина, защита Украины имеет значение. Это не только об Украине — это о международной безопасности и уважении прав и правил международного порядка. Мы полностью осознаем важность борьбы Украины за безопасность всех нас", — заявил спикер.

На уточняющий вопрос, не значит ли неиспользование всей суммы, что в запасах США недостаточно вооружения для Украины. На это Райдер ответил, что Пентагон всегда должен балансировать между собственными потребностями готовности и тем, что можно сделать для поддержки Украины. 

"Но опять же важно отметить, что здесь не только Соединенные Штаты. Это международные усилия, подкрепленные 50 странами, объединившимися для поддержки Украины", – отметил Патрик Райдер.

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