Чому США відмовили Україні у додаткових ракетах Patriot: на Заході розкрили справжню причину

Президент США Дональд Трамп відмовився задовольнити прохання Володимира Зеленського про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з деталями переговорів лідерів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, питання було обговорено під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня. Президент України звернувся до американського колеги з проханням надати ще кілька сотень ракет, які необхідні для посилення захисту українського неба на тлі зростання інтенсивності російських повітряних атак.

Однак, як стверджують співрозмовники Financial Times, Трамп одразу дав зрозуміти, що не готовий піти на такий крок. Своє рішення він пояснив обмеженими запасами озброєнь у розпорядженні США. За словами джерел, американський лідер наголосив, що існуючі резерви необхідні самим Сполученим Штатам для захисту військових об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки у разі подальшої ескалації конфлікту з Іраном.

Публікація з'явилася на тлі однієї із найскладніших російських атак по Україні. Під час масованого удару 5 серпня, за офіційними даними, українські сили протиповітряної оборони не змогли перехопити жодну з 28 випущених Росією ракет, що знову актуалізувало питання нестачі сучасних засобів ПРО.

Після атаки Володимир Зеленський знову звернувся до міжнародних партнерів. Президент наголосив, що якщо союзники поки не можуть оперативно збільшити постачання ракет-перехоплювачів, вони мають посилити санкційний тиск на Росію. За його словами, значна частина російського виробництва балістичних ракет досі не перебуває під обмеженнями, а нові санкції могли б стати додатковим інструментом захисту України.

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