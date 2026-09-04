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Почему США снова ставят на паузу давление на Россию: что происходит

Часть республиканцев боятся усиливать санкционное давление на РФ и союзников

4 сентября 2026, 14:29
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Кравцев Сергей

Законопроект имени Линдси Грэма о новых "адских санкциях" против РФ, который в августе легко был принят Сенатом, теперь застрял в Палате представителей, вероятно, до конца года. Об этом рассказал политический обозреватель, блоггер Евгений Прокопишин.

Почему США снова ставят на паузу давление на Россию: что происходит

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, что спикер Джонсон сознательно не выносит законопроект на голосование, поскольку есть часть республиканцев, которые до сих пор лоббируют интересы РФ и угрожают блокированием различных нужных республиканцам законов. Поэтому Джонсон заявил, что законопроект вряд ли будет рассмотрен до промежуточных выборов в Конгресс (3 ноября), тем самым перекладывает ответственность за его принятие на обновленную Палату представителей, где большинство могут уже до конца года получить демократы.

Эксперт напомнил, что законопроект предлагает блокирующие пошлины (в 100%) на товары из стран ТОП-5 крупнейших импортеров российской нефти и газа, а также против стран, помогающих РФ обходить санкции – это, в первую очередь, КНР, Индия и Турция.

"Главный страх некоторых республиканцев в том, что это может спровоцировать скачок мировых цен на нефть, а соответственно и стоимости бензина в США, что особенно критично перед выборами. Правда, цены уже снова полетели вверх и без этих санкций, а из-за обострения между США и ираном. Также сообщается, что против этих новых санкций выступают и американские корпорации – новые пошлины могут иметь непредвиденные последствия для потребителей, торговых партнеров и союзников США", – отметил эксперт.

Он замечает, кроме того, вероятно, и АП Трампа дала отмашку Конгрессу поставить на паузу этот вопрос, потому что Трамп снова отправляет своих переговорщиков на переговоры в Москву и на этот раз и в Киев, то есть они могут использовать этот законопроект как один из "козырей" на переговорах, при чем могут его задействовать одновременно и против РФ, и против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – принятый Сенатом США законопроект об ужесточении санкций против России столкнулся с серьезными препятствиями в Палате представителей. Как сообщает Bloomberg, документ, вероятно, останется без движения, по меньшей мере, до выборов 3 ноября.




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