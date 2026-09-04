Санкційний удар по Росії під питанням: чого знову злякалися в США

Ухвалений Сенатом США законопроект про посилення санкцій проти Росії зіткнувся з серйозними перешкодами в Палаті представників. Як повідомляє Bloomberg, документ, ймовірно, залишиться без руху щонайменше до виборів 3 листопада.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Законопроект передбачає можливість запровадження Дональдом Трампом 100-відсоткового мита проти найбільших покупців російської нафти та газу, а також проти країн, які допомагають Москві обходити санкційні обмеження. Серед найбільших покупців російських енергоресурсів є Китай, Індія та Туреччина.

У Сенаті ініціатива отримала вражаючу підтримку – 86 голосів проти 11. Однак у Палаті представників ставлення до документу виявилося набагато стриманішим.

Проти виступають не лише провідні демократи у профільних комітетах, а й частина республіканців. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що голосування щодо законопроекту, швидше за все, не відбудеться до листопадових виборів.

Одна з головних претензій пов'язана із можливими наслідками для американських споживачів. Законодавці побоюються, що якщо Індія та інші покупці російської сировини будуть змушені шукати альтернативні поставки, це здатне призвести до подальшого зростання світових цін на нафту і, як наслідок, вартості бензину в США.

Додатковий опір документу чинить американський бізнес. Роздрібна торгівля та Торгова палата США побоюються, що нові норми санкцій фактично створять для президента додатковий інструмент для введення масштабних тарифів.

Демократи вбачають у цьому окрему загрозу. Конгресмен Бред Шнайдер заявив, що не готовий надавати президенту "необмежені повноваження" у сфері мит.

Таким чином, ініціатива, яка отримала потужну підтримку в Сенаті, постала перед серйозним політичним бар'єром у Палаті представників – і її доля тепер безпосередньо залежить від готовності конгресменів йти на ризик задля посилення тиску на Росію.

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