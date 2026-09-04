Чому США знову ставлять на паузу тиск на Росію: що відбувається

Законопроект імені Ліндсі Грема про нові "пекельні санкції" проти РФ, який у серпні легко був прийнятий Сенатом, тепер застряг у Палаті представників, ймовірно, до кінця року. Про це розповів політичний оглядач, блогер Євгеній Прокопишин.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Аналітик зазначає, спікер Джонсон свідомо не виносить законопроект на голосування, бо є частина республіканців, які досі лобіюють інтереси РФ та погрожують блокуванням різних потрібних республіканцям законів. Тому Джонсон заявив, що законопроект навряд розглянуть до проміжних виборів у Конгрес (3 листопада), тим самим перекладає відповідальність за його прийняття на оновлену Палату представників, де більшість можуть уже до кінця року отримати демократи.

Експерт нагадав, що законопроект пропонує блокуючі мита (у 100%) на товари з країн ТОП-5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, а також проти країн, які допомагають РФ обходити санкції – це, в першу чергу, КНР, Індія та Туреччина.

"Головний страх деяких республіканців в тому, що це може спровокувати скачок світових цін на нафту, а відповідно і вартості бензину в США, що особливо критично перед виборами. Щоправда ціни вже знову полетіли вгору і без цих санкцій, а через загострення між США та іраном. Також повідомляється, що проти цих нових санкцій виступають і американські корпорації – нові мита можуть мати непередбачені наслідки для споживачів, торговельних партнерів і союзників США", – зазначив експерт.

Він зауважує, крім того, ймовірно і АП Трампа дала відмашку Конгресу поставити на паузу це питання, бо Трамп знову відправляє своїх переговорників на переговори в Москву та на цей раз і в Київ, тобто вони можуть використовувати цей законопроект як один з "козирів" на переговорах, при чому можуть його задіяти одночасно і проти РФ, і проти України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ухвалений Сенатом США законопроект про посилення санкцій проти Росії зіткнувся з серйозними перешкодами в Палаті представників. Як повідомляє Bloomberg, документ, ймовірно, залишиться без руху щонайменше до виборів 3 листопада.



