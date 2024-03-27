Почему Трамп не будет помогать Украине: две причины

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Марьян Ощановский
В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп не будет вовлекаться в конфликт с Россией и не будет помогать Украине, считает эксперт по международным вопросам бывший исполнительный директор в Китайской торговой ассоциации Руслан Осипенко.
Трамп может вернуться в Белый дом. Фото из открытых источников
Еще одна причина того, почему Трамп не будет помогать Украине, по словам Руслана Осипенко, заключается в его личных образах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.
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