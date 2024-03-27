Почему Трамп не будет помогать Украине: две причины

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп не будет вовлекаться в конфликт с Россией и не будет помогать Украине, считает эксперт по международным вопросам бывший исполнительный директор в Китайской торговой ассоциации Руслан Осипенко.

Трамп может вернуться в Белый дом. Фото из открытых источников

"Трамп не будет помогать Украине. Ему нужны ресурсы, чтобы быстро реализовать свою идею Make America Great Again. Внутри Штатов нет дополнительных ресурсов. Мы видим, как в Конгрессе проходят соревнования по уменьшению расходов и снижению потолка дефицита бюджета. Трампу не выгодно ввязываться в конфликт с Россией. Конфликт – это расход ресурсов. Зачем Трампу на фоне нехватки ресурсов вступать в конфликт с Россией или Китаем – он лучше объявит изоляционистскую внешнюю политику и вернет ресурсы от союзников внутрь страны, чтобы за 3-4 года улучшить экономическую ситуацию в Штатах", – рассказал эксперт-международник.

Еще одна причина того, почему Трамп не будет помогать Украине, по словам Руслана Осипенко, заключается в его личных образах.

"Импичмент Трампа, когда он был президентом, инициировали после телефонного разговора с Зеленским и его просьбы к Украине начать расследование против сына Байдена Хантера. Это помешало Трампу во второй раз выиграть президентские выборы, из-за чего он оскорблен Украиной", – добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.