Почему Трамп не договорится с РФ: главная ошибка экс-президента США

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Марьян Ощановский
Бывший президент США Дональд Трамп живет в иллюзиях, что сможет убедить Россию вместе противостоять Китаю, считает политолог Дмитрий Левусь.
Трамп считает, что сможет договориться с РФ. Фото из открытых источников
По словам политолога, ошибочные представления Трампа о России могут дорого стоить Украине.
Эксперт убежден: какими бы ни были планы Трампа, Россия все равно выберет сторону Китая.
По его мнению, с изменением власти в Вашингтоне стремление США всадить Украину за стол переговоров с РФ останется неизменным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что многие материалы о том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах просто покинет Украину Путину, совсем не похожи на правду. И такой поворот событий кажется вряд ли возможным. К примеру, Трамп может предложить соглашение Путину в ультимативной форме. Оно будет выглядеть примерно так: "Если вы не заключите с нами соглашение и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим в Украину гораздо больше оружия".
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