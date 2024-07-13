Почему Трамп не договорится с РФ: главная ошибка экс-президента США

Бывший президент США Дональд Трамп живет в иллюзиях, что сможет убедить Россию вместе противостоять Китаю, считает политолог Дмитрий Левусь.

Трамп считает, что сможет договориться с РФ. Фото из открытых источников

По словам политолога, ошибочные представления Трампа о России могут дорого стоить Украине.

"Дональд Трамп живет в иллюзиях. Одна из его иллюзий – что Россию можно побудить воевать против Китая. Пытаясь убедить Россию не быть на стороне Пекина и занять хотя бы нейтральную позицию, Трамп может наделать много глупостей, которые будут противоречить интересам Украины", — сказал Дмитрий Левусь.

Эксперт убежден: какими бы ни были планы Трампа, Россия все равно выберет сторону Китая.

"Но до того момента, как Трамп поймет, что Москва не собирается противостоять Пекину, он может отдать РФ часть Украины в обмен на попытку склонить Кремль на свою сторону в китайском вопросе", — отметил политолог.

По его мнению, с изменением власти в Вашингтоне стремление США всадить Украину за стол переговоров с РФ останется неизменным.

"В этом для нас явные угрозы. Вхождение Украины в переговорный процесс чревато тем, что партнеры могут остановить военную помощь. Украине скажут, что зачем вам оружие, если вы начали разговаривать с врагом", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что многие материалы о том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах просто покинет Украину Путину, совсем не похожи на правду. И такой поворот событий кажется вряд ли возможным. К примеру, Трамп может предложить соглашение Путину в ультимативной форме. Оно будет выглядеть примерно так: "Если вы не заключите с нами соглашение и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим в Украину гораздо больше оружия".

