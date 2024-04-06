Почему Трамп не сможет изменить внешнюю политику США: главная причина

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом не изменит кардинально внешнюю политику США, убежден политический и военный эксперт Александр Мусиенко.
Трамп стремится строить изоляционистскую политику. Фото из открытых источников
Эксперт отметил, что США могут попытаться уйти от процессов глобализации, но политика изоляционизма будет самоубийством для самих Штатов, что, конечно же, понимает Трамп.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 19:42
Трамп почне розгрібати всі ці завали, які створила юдейсько-путинська криза. Змінить парадигму та підходи. Покаже нерозвинутим Свідомим інший шлях. Можливо поведеться з бандерівськими лахмітниками жорстко. Скаже десь так: "Подивіться! Весь світ відвернувся від вас корумпованих і іде іншим напрямком. Тож змінюватись саме вам." Все буде по іншому!