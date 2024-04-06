logo

BTC/USD

68284.89

ETH/USD

3342.46

LTC/USD

100.01

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Почему Трамп не сможет изменить внешнюю политику США: главная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Трамп не сможет изменить внешнюю политику США: главная причина

Новый глава Белого дома не сможет существенно изменить внешнюю политику

сегодня, 20:13
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом не изменит кардинально внешнюю политику США, убежден политический и военный эксперт Александр Мусиенко.

Почему Трамп не сможет изменить внешнюю политику США: главная причина

Трамп стремится строить изоляционистскую политику. Фото из открытых источников

"Можно много говорить об изоляционистской политике Трампа, о его планах исключить Штаты из международных процессов и полностью переключиться на внутренние проблемы. Однако на практике это невозможно сделать. Современный мир глобализируется, становясь миром интернета и диджитализации. Поэтому американцы не могут полностью отвлечься от внешнего мира, зациклившись на внутренних проблемах", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Эксперт отметил, что США могут попытаться уйти от процессов глобализации, но политика изоляционизма будет самоубийством для самих Штатов, что, конечно же, понимает Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1FB915ayqmo
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 19:42

Трамп почне розгрібати всі ці завали, які створила юдейсько-путинська криза. Змінить парадигму та підходи. Покаже нерозвинутим Свідомим інший шлях. Можливо поведеться з бандерівськими лахмітниками жорстко. Скаже десь так: "Подивіться! Весь світ відвернувся від вас корумпованих і іде іншим напрямком. Тож змінюватись саме вам." Все буде по іншому!


Новости

Все новости