Почему Трамп посягает на чужие территории: президент Колумбии дал ответ

США и президент Дональд Трамп будут и дальше пытаться стать на путь войны, пока экономика страны напрямую зависит от угля и нефти. Именно эти ресурсы Штаты будут искать у других. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал колумбийский лидер Густаво Петро.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Пока экономика Соединенных Штатов основана на нефти и угле — 70% их энергетической матрицы — она будет стремиться к войнам из-за нефти и угля", — сказал Петро.

Он также упомянул Парижское соглашение, которое Вашингтон не соблюдает.

"Если бы Соединенные Штаты придерживались Парижского соглашения и заменили эти 70% чистой энергией, войн бы не было", — добавил президент Колумбии.

Стоит отметить, Парижское соглашение – это международный климатический договор 2015 года, цель которого – сократить использование нефти, газа и угля за счет развития альтернатив: возобновляемой энергетики, электромобилей и энергоэффективных технологий. Страны обязались снижать выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5-2°C.

