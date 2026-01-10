Почему Трамп посягает на чужие территории: президент Колумбии дал ответ

Рубрики
США и президент Дональд Трамп будут и дальше пытаться стать на путь войны, пока экономика страны напрямую зависит от угля и нефти. Именно эти ресурсы Штаты будут искать у других. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал колумбийский лидер Густаво Петро.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он также упомянул Парижское соглашение, которое Вашингтон не соблюдает.
Стоит отметить, Парижское соглашение – это международный климатический договор 2015 года, цель которого – сократить использование нефти, газа и угля за счет развития альтернатив: возобновляемой энергетики, электромобилей и энергоэффективных технологий. Страны обязались снижать выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5-2°C.
