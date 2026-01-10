logo_ukra

Чому Трамп зазіхає на чужі території: президент Колумбії дав відповідь
НОВИНИ

Чому Трамп зазіхає на чужі території: президент Колумбії дав відповідь

США прагнутимуть війн через нафту і вугілля, вважає Густаво Петро

10 січня 2026, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США і президент Дональд Трамп і надалі намагатимуться стати на шлях війни, поки економіка країни безпосередньо залежить від вугілля та нафти. Саме ці ресурси Штати шукатимуть у інших. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив колумбійський лідер Густаво Петро.

Чому Трамп зазіхає на чужі території: президент Колумбії дав відповідь

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Поки що економіка Сполучених Штатів заснована на нафті та вугіллі — 70% їхньої енергетичної матриці — вона прагнутиме війн через нафту та вугілля", — сказав Петро.

Він також згадав Паризьку угоду, якої Вашингтон не дотримується.

"Якби Сполучені Штати дотримувалися Паризької угоди і замінили ці 70% чистою енергією, воєн не було б", — додав президент Колумбії.

Варто зазначити, Паризька угода – це міжнародний кліматичний договір 2015 року, мета якого – скоротити використання нафти, газу та вугілля за рахунок розвитку альтернатив: поновлюваної енергетики, електромобілів та енергоефективних технологій. Країни зобов'язалися знижувати викиди парникових газів, щоб утримати зростання глобальної температури в межах 1,5-2°C.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом США розпочнуть бойові дії "на місцях" у Мексиці. Воювати американський президент збирається проти картелів, які нібито "керують Мексикою". Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ми почнемо діяти на місцях щодо картелів. Картелі керують Мексикою. Дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з цією країною", — заявив президент США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі розкрили карти: за які кошти Трамп зібрався купити Гренландію.




Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cwygjvkvpgro
