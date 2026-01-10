Чому Трамп зазіхає на чужі території: президент Колумбії дав відповідь

США і президент Дональд Трамп і надалі намагатимуться стати на шлях війни, поки економіка країни безпосередньо залежить від вугілля та нафти. Саме ці ресурси Штати шукатимуть у інших. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив колумбійський лідер Густаво Петро.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Поки що економіка Сполучених Штатів заснована на нафті та вугіллі — 70% їхньої енергетичної матриці — вона прагнутиме війн через нафту та вугілля", — сказав Петро.

Він також згадав Паризьку угоду, якої Вашингтон не дотримується.

"Якби Сполучені Штати дотримувалися Паризької угоди і замінили ці 70% чистою енергією, воєн не було б", — додав президент Колумбії.

Варто зазначити, Паризька угода – це міжнародний кліматичний договір 2015 року, мета якого – скоротити використання нафти, газу та вугілля за рахунок розвитку альтернатив: поновлюваної енергетики, електромобілів та енергоефективних технологій. Країни зобов'язалися знижувати викиди парникових газів, щоб утримати зростання глобальної температури в межах 1,5-2°C.

