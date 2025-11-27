Почему Трамп спешит с мирным соглашением: есть ли хорошие сценарии для Украины

Спешка Дональда Трампа с мирным соглашением для Украины объясняется не столько заботой о мире, сколько геополитической логикой его администрации: якобы российский ракетный конвейер разгоняется так быстро, что создает риск не только для Украины, но и для Европы. Именно это Дрисколл и донес дипломатам в Киеве: Москва накапливает ракеты, способные бить дальше, чем продолжается любая пауза в переговорах. Следовательно, для Трампа "мир" — это способ снять с повестки дня угрозу, которая может вовлечь США в новый европейский кризисный цикл. Такое мнение высказал политолог Владимир Цибулько.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Проблема в том, что архитекторы плана – Уиткофф, Кушнер и Дмитриев – работают не по логике международного права, а по логике оперативного соглашения, где Киев получает роль статиста. Спешка выгодна Москве: соглашение без реальных гарантий даст ему шанс закрепить добытое и легализовать шантаж", – отметил эксперт.

Владимир Цыбулько отмечает, что для Украины это означает одно: скорый "мир" от Трампа – это не решение, а рискованная остановка часов, за которой может начаться новый этап российского давления уже без сдерживающих предохранителей.

