Чому Трамп поспішає з мирною угодою: чи є хороші сценарії для України

Поспіх Дональда Трампа з мирною угодою для України пояснюється не стільки турботою про мир, скільки геополітичною логікою його адміністрації: нібито російський ракетний конвеєр розганяється так швидко, що вже створює ризик не лише для України, а й для Європи. Саме це Дрісколл і доніс дипломатам у Києві: Москва накопичує ракети, здатні бити далі, ніж триває будь-яка пауза в переговорах. А отже, для Трампа "мир" — це спосіб зняти з порядку денного загрозу, яка може втягнути США у новий європейський кризовий цикл. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Проблема у тому, що архітектори плану – Віткофф, Кушнер і Дмитрієв – працюють не у логіці міжнародного права, а у логіці оперативної угоди, де Київ отримує роль статиста. Поспіх вигідний Москві: угода без реальних гарантій дасть їй шанс закріпити здобуте й легалізувати шантаж", – зазначив експерт.

Володимир Цибулько наголошує, для України це означає одне: швидкий "мир" від Трампа – це не рішення, а ризикована зупинка годинника, за якою може початися новий етап російського тиску вже без стримувальних запобіжників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто насправді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він публічно був запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та власне для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



