Трамп створює коаліцію: які країни хоче об’єднати і для чого

Президент США Дональд Трамп працює над створенням міжнародної коаліції, яка має відновити судноплавство через стратегічно важливу Ормузька протока. Про це повідомляє Axios з посиланням на кілька джерел в американській адміністрації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, поки блокада протоки триває і постачання нафти з Перської затоки обмежене, Вашингтон не зможе швидко завершити конфлікт із Іраном. Саме тому Білий дім активно шукає союзників для формування багатонаціональної місії.

У неділю Трамп повідомив журналістам на борту президентського літака Air Force One, що США вже ведуть переговори щонайменше з сімома державами. За його словами, майбутня операція може бути "невеликою", оскільки, як стверджує американський лідер, Іран має "обмежену вогневу потужність".

Протягом вихідних Трамп та високопосадовці його адміністрації провели серію телефонних консультацій із потенційними партнерами. У Білому домі очікують, що деякі країни найближчими днями публічно оголосять про підтримку ініціативи, яку неофіційно називають "Ормузькою коаліцією".

Передбачається, що учасники можуть надати військові кораблі, безпілотники, засоби командування та іншу техніку для забезпечення безпеки судноплавства.

Водночас у Вашингтоні розглядають і більш радикальні сценарії. За словами одного з чиновників, Трамп зацікавлений у можливому захопленні іранського нафтового острова острів Харг, який є ключовим експортним хабом Тегерана. Такий крок, за оцінкою американської сторони, міг би завдати "економічного нокауту" іранському режиму.

Втім, подібна операція потребуватиме введення військ і може спровокувати масштабну відповідь Ірану, зокрема удари по нафтовій інфраструктурі країн Перської затоки, включно з Саудівська Аравія.

Трамп також закликав союзників, зокрема членів НАТО, долучитися до операції та попередив про "дуже погані наслідки" для Альянсу у разі відмови. Окремо він заявив, що очікує допомоги від Китай, який, за його словами, отримує до 90% своєї нафти через Ормузьку протоку.







