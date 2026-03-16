Головна Новини Світ США Чому у Трампа немає хороших карт по війні в Ірані: що це значить для України
Чому у Трампа немає хороших карт по війні в Ірані: що це значить для України

Війна у Перській затоці відкриває новий етап історії, де весь світ розуміє, що США мають величезні, але обмежені можливості

16 березня 2026, 11:30
Кравцев Сергей

Головна проблема Трампа, а відтак і всіх нас, полягає у тому, що у нього немає хороших карт. Без повалення режиму в Ірані він однозначно програє на Близькому Сході. І це впливатиме на роль США у світі в найближчі роки. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, війна у Перській затоці відкриває новий етап історії, де весь світ розуміє, що США мають величезні, але обмежені можливості. Якщо ширше, то три найбільші воєнні сили – США, Китай та Росія попри свою воєнну міць, не можуть диктувати всьому світу свої правила гри. Але парадокс ситуації полягає у тому, що і Китай, і США будуть пробувати і надалі диктувати свої правила гри і ці правила підтримає світ, але головна проблем полягає в тому, що вони не зможуть бути гарантами незмінності цих самих правил, а це, у свою чергу, призводитиме до подальшої турбулентності у світі. 

"Війна у Перській затоці демонструє, що новий світ буде одночасно біполярним (Китай та США) і багатополярним, де кожен гегемон буде пробувати опиратися на регіональних лідерів, а ці самі лідери спробують одночасно грати за дві команди. Це було видно і раніше, але зараз це стає ще більш очевидно. Головний маркер поділу свій-чужий буде полягати по лінії закупівлі зброї: чию зброю ти купуєш, значить тій команді ти більш відданий. Всі інші маркери будуть максимально розмитими", – зауважив політолог.

Що ж стосується України, то, як зазначає Вадим Денисенко, ми не готові до цих нових правил гри, які будуть домінувати наступні 15-20 років. Не готові, перш за все, ментально, бо не мислимо цими категоріями. Ці нові правила гри будуть впливати на переговори по війні, але ми відмахуємося від цього, як від мух. Вони будуть впливати на цілісність Європи, але для нас це далекі і непотрібні теми.

Читайте також на порталі "Коментарі" - президент США Дональд Трамп працює над створенням міжнародної коаліції, яка має відновити судноплавство через стратегічно важливу Ормузька протока. Про це повідомляє Axios з посиланням на кілька джерел в американській адміністрації.



