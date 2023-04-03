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Почему в США до сих пор не предоставили России статус государства-спонсорки терроризма, - эксперт

Пока что в Конгрессе и Белом доме до сих пор не признали Россию террористической страной. Хотя этот вопрос поднимался как законопроект и как резолюция.

сегодня, 10:25
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Автор:

Белоокая Ира

Признание России государством-террористом в США может вызвать обеспокоенность и воспрепятствовать условиям, касающимся длительных переговоров с этой страной. Такое мнение во время интервью высказала сенатор-демократка от штата Нью-Гэмпшир Джин Шагин для "Голоса Америки", пишут "Комментарии".

Почему в США до сих пор не предоставили России статус государства-спонсорки терроризма, - эксперт

Джин Шагин. Фото: Укринформ


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"Я не знаю. Нам нужно обсудить это с Белым домом. Я думаю, есть обеспокоенность, что это заблокирует любую возможность переговоров с Россией в долгосрочной перспективе" — высказалась сенатор-демократка, от штата Нью-Гэмпшир.

Более важным же, как считает Джин Шагин, привлечь к ответственности людей, которые совершали жестокие действия в Украине.

"Когда я была в украинской церкви в городе Манчестер (штат-Нью-Гэмпшир) – это был один из вопросов, который мне задавали присутствующие там люди. Что помешает Путину сделать это снова? Что мешает другим повторять аналогичные преступления? — сказала сенатор.

Джин Шагин также добавила, что вместе с коллегами встречалась и беседа с Генеральным прокурором Украины — Андреем Костиным.

"Мы говорили о том, как мы можем быть полезны в сборе необходимой документации, необходимых доказательств, чтобы продвигать это дело. Потому что, исходя из всех докладов, которые я видела, — очевидно, что были совершены военные преступления и зверства против украинского народа" — сказала сенаторша.

Она также подытожила, что в Конгрессе и Белом доме не могут допустить того, чтобы оставить виновных в преступлениях на территории Украины – без наказания.

Как писали "Комментарии", Россия угрожает Европе тактическим ядерным оружием. После поражений на полях сражений в Украине руководство РФ, накануне украинского контрнаступления, пугает мир "ядеркой".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что бывший глава контрразведки США указал, кто может устранить Путина. Американский разведчик Джеймс Олсон указывает на три учреждения, представляющие наибольшую угрозу Путину: армия, олигархи и спецслужбы.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/senator-jenna-shaheen-interview-senat-kongress/7030860.html?fbclid=IwAR3KhWt1J-Q4vmhF0pMF4qAGP09ZNbMeEu5MgW00RXaxkkdwRaPA577wUPM
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