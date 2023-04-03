Почему в США до сих пор не предоставили России статус государства-спонсорки терроризма, - эксперт

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Признание России государством-террористом в США может вызвать обеспокоенность и воспрепятствовать условиям, касающимся длительных переговоров с этой страной. Такое мнение во время интервью высказала сенатор-демократка от штата Нью-Гэмпшир Джин Шагин для "Голоса Америки", пишут "Комментарии".
Джин Шагин. Фото: Укринформ
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Более важным же, как считает Джин Шагин, привлечь к ответственности людей, которые совершали жестокие действия в Украине.
Джин Шагин также добавила, что вместе с коллегами встречалась и беседа с Генеральным прокурором Украины — Андреем Костиным.
Она также подытожила, что в Конгрессе и Белом доме не могут допустить того, чтобы оставить виновных в преступлениях на территории Украины – без наказания.
Как писали "Комментарии", Россия угрожает Европе тактическим ядерным оружием. После поражений на полях сражений в Украине руководство РФ, накануне украинского контрнаступления, пугает мир "ядеркой".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что бывший глава контрразведки США указал, кто может устранить Путина. Американский разведчик Джеймс Олсон указывает на три учреждения, представляющие наибольшую угрозу Путину: армия, олигархи и спецслужбы.
Обсуждения
Новости