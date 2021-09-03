Почему в США собираются снести исторический памятник

Через 150 лет после окончания Гражданской войны в США начались протесты против памятников выдающимся конфедератам. Памятник генералу Роберту Ли в помещении Капитолия демонтировали еще в прошлом году. Теперь Верховный суд Вирджинии вынес решение о демонтаже знаковой статуи генерала Конфедерации Роберт Эдвард Ли в столице штата. Об этом сообщает АР News.

В США собираются снести исторический памятник, фото из открытых источников

Огромная бронзовая конная статуя конфедерата была установлена в 1890 году и простояла в штате более 130 лет. Однако сейчас памятник больше не отражает ценности современного общества США.



Историки свидетельствуют, что статуя была воздвигнута как памятник "Потерянному делу" Конфедерации, а сейчас широко рассматривается как символ расовой несправедливости.

"Демократия по своей сути динамична. Меняются ценности и меняется государственная политика. Правительство Содружества имеет право выбирать взгляды, которые оно поддерживает, и ценности, которые оно хочет выразить", — написал судья Бернард Гудвин.

В штате начали работу по подготовке технического демонтажа. Считается, что под статуей заложили капсулу времени, ее изымут и передадут в музей. Предварительно известно, что 6-метровую статую разрежут на части для транспортировки к месту хранения.

Отметим, что Роберт Эдвард Ли был главнокомандующим армии Северной Вирджинии конфедератов в Гражданской войне в США в течение 1861-1865 годов и получил ряд блестящих побед над армией Севера.



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