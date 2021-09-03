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Почему в США собираются снести исторический памятник

Огромная бронзовая конная статуя конфедерата была установлена ​​в 1890 году

сегодня, 20:50
Автор:

Козлова Альбіна

Через 150 лет после окончания Гражданской войны в США начались протесты против памятников выдающимся конфедератам. Памятник генералу Роберту Ли в помещении Капитолия демонтировали еще в прошлом году. Теперь Верховный суд Вирджинии вынес решение о демонтаже знаковой статуи генерала Конфедерации Роберт Эдвард Ли в столице штата. Об этом сообщает АР News.

Почему в США собираются снести исторический памятник

В США собираются снести исторический памятник, фото из открытых источников

Огромная бронзовая конная статуя конфедерата была установлена в 1890 году и простояла в штате более 130 лет. Однако сейчас памятник больше не отражает ценности современного общества США.

Историки свидетельствуют, что статуя была воздвигнута как памятник "Потерянному делу" Конфедерации, а сейчас широко рассматривается как символ расовой несправедливости.

"Демократия по своей сути динамична. Меняются ценности и меняется государственная политика. Правительство Содружества имеет право выбирать взгляды, которые оно поддерживает, и ценности, которые оно хочет выразить", — написал судья Бернард Гудвин.

В штате начали работу по подготовке технического демонтажа. Считается, что под статуей заложили капсулу времени, ее изымут и передадут в музей. Предварительно известно, что 6-метровую статую разрежут на части для транспортировки к месту хранения.

Отметим, что Роберт Эдвард Ли был главнокомандующим армии Северной Вирджинии конфедератов в Гражданской войне в США в течение 1861-1865 годов и получил ряд блестящих побед над армией Севера.

Как писал портал "Комментарии", в США количество жертв урагана "Ида" резко возросла. Согласно последним данным, стихия унесла жизни уже 46 человек. По словам местного губернатора, большинство погибших были обнаружены в автомобилях затопленных водой. Многие считаются пропавшими без вести. Десятки человек погибли в шести восточных штатах — Коннектикут, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании и Вирджинии — после того, как шторм принес в некоторые районы сильные дожди.


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Источник: https://apnews.com/article/courts-george-floyd-virginia-fa71756f4028936350a72d2e1a8cd4a1
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