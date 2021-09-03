Почему в США собираются снести исторический памятник

BTC/USD
50477.00
ETH/USD
3962.27
LTC/USD
212.55
USD/UAH
26.99
EUR/UAH
32.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Через 150 лет после окончания Гражданской войны в США начались протесты против памятников выдающимся конфедератам. Памятник генералу Роберту Ли в помещении Капитолия демонтировали еще в прошлом году. Теперь Верховный суд Вирджинии вынес решение о демонтаже знаковой статуи генерала Конфедерации Роберт Эдвард Ли в столице штата. Об этом сообщает АР News.
В США собираются снести исторический памятник, фото из открытых источников
Огромная бронзовая конная статуя конфедерата была установлена в 1890 году и простояла в штате более 130 лет. Однако сейчас памятник больше не отражает ценности современного общества США.
Историки свидетельствуют, что статуя была воздвигнута как памятник "Потерянному делу" Конфедерации, а сейчас широко рассматривается как символ расовой несправедливости.
В штате начали работу по подготовке технического демонтажа. Считается, что под статуей заложили капсулу времени, ее изымут и передадут в музей. Предварительно известно, что 6-метровую статую разрежут на части для транспортировки к месту хранения.
Отметим, что Роберт Эдвард Ли был главнокомандующим армии Северной Вирджинии конфедератов в Гражданской войне в США в течение 1861-1865 годов и получил ряд блестящих побед над армией Севера.
Как писал портал "Комментарии", в США количество жертв урагана "Ида" резко возросла. Согласно последним данным, стихия унесла жизни уже 46 человек. По словам местного губернатора, большинство погибших были обнаружены в автомобилях затопленных водой. Многие считаются пропавшими без вести. Десятки человек погибли в шести восточных штатах — Коннектикут, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании и Вирджинии — после того, как шторм принес в некоторые районы сильные дожди.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости