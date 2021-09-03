В США количество жертв урагана "Ида" резко выросло (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки ураган унес жизни десятков людей. Об этом сообщает издание СNN.

"Ида". Фото: Reuters.

Как стало известно, число жертв в результате урагана резко увеличилось после того, как власти американского штата Нью-Джерси объявили, что там погибли, как минимум 23 человека. Так, согласно последним данным, стихия унесла жизни уже 46 человек. По словам местного губернатора большинство погибших были обнаружены в автомобилях затопленных водой.

Многие числятся пропавшими без вести. Десятки человек погибли в шести восточных штатах — Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании и Вирджинии — после того, как шторм принес в некоторые районы сильные дожди.





Фото: Reuters.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в американском штате Луизиана, который накрыл сильный ураган под названием "Ида", люди обнаружили застрявшую на дереве корову. Она оказалась там во время непогоды. Для того чтобы спасти животное, людям пришлось добираться до неё по пояс воде по затопленным территориям. В Сети появилось видео, на котором запечатлена спасательная операция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что из-за сильных дождей, которые образовались во время урагана "Ида" в американском городе Нью-Йорк было объявлено чрезвычайная ситуация. Проливные дожди привели к наводнениям в мегаполисе. Осадками затопило метрополитен. Большая часть линий приостановила свою работу. Сотрудники спасательных служб эвакуировали людей из метро. В Сети появляются видео из разрушенного города. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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