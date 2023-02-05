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Почему военные используют воздушные шары для шпионажа

Почему военные до сих пор используют шпионские воздушные шары. Эксперты говорят, что они дешевы, могут нести много груза и висеть в течение длительного времени в воздухе.

сегодня, 08:50
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Автор:

Slava Kot

В Пентагоне сообщили, что над территорией США на высокой высоте завис китайский воздушный шар, нарушивший пространство Соединенных Штатов. Через несколько дней Джо Байден принял решение сбить китайское средство для шпионажа. Но почему современные военные по всему миру используют шпионские воздушные шары, существующие еще с конца 18 века. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Почему военные используют воздушные шары для шпионажа

Шпионский воздушный шар Китая в небе США. Фото из открытых источников

Как сообщает Politico, есть несколько преимуществ, которые имеют воздушные шары перед современной военной техникой, в частности дронами или спутниками.


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"Эти высотные надувные шары могут выполнять миссии наблюдения по более низкой цене, чем спутники, и могут нести больше полезного груза, чем дрон", — пишет ЛИ Хадсон.

Если сравнивать со спутниками, постоянно вращающимися на околоземной орбите, то шпионские шары могут зависать гораздо дольше какой-то определенной точки для наблюдений.

Еще одним преимуществом такого шпионского средства является их возможность для путешествий. Воздушные шары могут преодолевать большие расстояния с помощью потоков воздуха и поэтому не требуют дозаправки или зарядки устройства.

Воздушные шары поднимаются высоко в атмосферу Земли, чем не мешают летать коммерческим рейсам. Также надувные шары можно выдавать за гражданские научные устройства, чем и воспользовался Китай, сообщивший США, что это не шпионский объект. Однако Пентагон обвинил и сбил надувной объект, ведь он долгое время завис над базой ВВС США Мальстром, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты.

"Очевидно, что они пытаются пролететь на этом воздушном шаре над секретными местами", – сказал чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии обнаружили футбольного тренера, являвшегося двойным агентом российских спецслужб.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который боится собственных спецслужб.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/02/03/militaries-spy-balloons-china-00081115
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